Об этом 24 Каналу заявил общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Он добавил, что от контрнаступления ВСУ зависит то, какими будут дальнейшие действия Запада и Китая.
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Воюющая Россия выгодна Китаю
По его словам, с одной стороны страны Запада готовы поддерживать Украину на поле боя, а с другой – не могут игнорировать реальность того, что Китай сейчас играет в дипломатическую игру и помогает таким образом Путину. Китай демонстрирует, что не может и не хочет остановить Россию, ведь воюющая Россия – это слабая страна и гарантом постоянной войны является именно Путин.
"Западные политики, желающие общаться с Китаем, пытаются договориться с Пекином и умиротворить его, чтобы не росла дальнейшая эскалация войны. А Путин пытается с помощью Китая рассорить весь мир - хочет привлечь как можно больше стран на свою сторону", – рассказал Рашкин.
Юрий Рашкин о Китае, как посреднике между Украиной и Россией: смотреть видео
Контрнаступление продемонстрирует реальные возможности сторон
Он добавил, что от украинского контрнаступления зависит многое на международной политической арене. Сейчас позиции Украины на поле боя сильны как никогда. А результаты контрнаступления лучше всего продемонстрируют реальные возможности обеих сторон.
"В какой-то степени это хорошее время для проведения переговоров, ведь не придется проводить контрнаступление, ценой которого будут жертвы со стороны украинских военных. Но только в случае, если Путин согласится на капитуляции России и признает свои ошибки. Но он наоборот надеется, что ему удастся заморозить конфликт и оставить себе награбленное", – подчеркнул Рашкин.
Скандальные заявления Китая
- 21 апреля посол Китая во Франции Лу Шайе заявил, что бывшие советские республики не имеют никакого правового статуса на мировой арене. Кроме того, он выразил неопределенность принадлежности Крыма, назвав этот вопрос "неоднозначным".
- Следует отметить, что Европейский парламент призвал министра иностранных дел Франции Катрин Колонну выслать посла Китая. Это произошло после того, как 80 депутатов подписали письмо с соответствующими требованиями.
- В МИД Франции ждут от Пекина объяснений, отражают ли слова посла официальную позицию Китая.