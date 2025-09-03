Війна руйнує не тільки будинки українців, підприємства, інфраструктуру. Найбільшої шкоди вона завдає розуму та душам найуразливішим та найбеззахиснішим серед нас – дітям. Тому маємо зараз дбати про них.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла професорка та директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова, зазначивши, що мають зробити дорослі, щоб захисти дітей від наслідків війни. Професорка назвала конкретні кроки, які необхідні вже зараз.

Як потрібно допомагати дітям під час війни?

Лібанова наголосила, що діти, які живуть сьогодні в Україні – це діти війни. Проте дорослі наразі недооцінюють їхні проблеми.

Ми маємо зараз, як би нам не було важко, готувати дитячих психологів, щоб вони працювали в кожній школі, дитячому садочку та надавали психологічну допомогу цим дітям. Ми не розуміємо, що відбувається в їхніх головах, а це може віддзеркалитися в їхньому дорослому житті, невідомо як,

– підкреслила вона.

Ці діти, за словами професорки, живуть у жаху, багато хто з них нормально не вчиться, адже навчання онлайн має свої недоліки. Діти мають спілкуватися, соціалізуватися, гратися один з одним.

Діти, за її словами, зростають у ненависті. Зрозуміло, що під час війни інакше бути не може, але треба думати вже зараз про те, щоб вони не виросли злими. Людина все ж таки має бути доброзичливою, але, звичайно, не до ворога. Проте діти мають розуміти, як зауважила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень, що окрім ворога, якого треба ненавидіти, є багато хороших людей, які люблять їх і до яких вони мають ставитися з любов'ю.

Ми робимо багато помилок, тому що не займаємося дітьми. Дуже часто вони компактно розселяються, а це погано. Треба, щоб вони спілкувалися зі своїми однолітками,

– пояснила Елла Лібанова.

Якщо діти евакуйовані у Західну Україну, продовжила професорка, треба, щоб вони спілкувалися і з тими дітьми, які там живуть, а не тільки між собою. Також важливо, щоб вони говорили не тільки про те, як їм важко, погано, як мама плаче по ночах.

Для того щоб виправити цю ситуацію, необхідно вже зараз діяти. А саме – потрібні, за словами Лібанової, дитячі передачі – на телебаченні, в інтернеті. В школах важливо залучати дітей до гуртків, концертів, влаштовувати свята, екскурсії. Зрозуміло, що зараз це дуже важко організувати. Однак без цього неможливо.

Як в Україні діти навчаються під час війни?