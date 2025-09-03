Про це в ефірі 24 Каналу розповіла професорка та директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова, зазначивши, які кроки мають зробити дорослі, щоб захисти дітей від наслідків війни. Професорка назвала конкретні кроки, які необхідно зробити вже зараз.

Як потрібно допомагати дітям під час війни?

Лібанова наголосила, що діти, які живуть сьогодні живуть в Україні – це діти війни. Проте дорослі наразі недооцінюють їхні проблеми.

Ми маємо зараз, як би нам не було важко, готувати дитячих психологів, щоб вони працювали в кожній школі, дитячому садочку та надавали психологічну допомогу цим дітям. Ми не розуміємо, що відбувається в їхніх головах, а це може віддзеркалитися в їхньому дорослому життя невідомо як,

– підкреслила вона.

Ці діти, за словами професорки, живуть у жаху, багато хто з них нормально не вчиться, адже навчання онлайн має свої недоліки. Діти мають спілкуватися, соціалізуватися, гратися один з одним.

Діти зростають у ненависті. Зрозуміло, що під час війни інакше бути не може, але про це треба думати зараз, щоб вони не виросли злими. Людина все ж таки має бути доброзичливою, але, звичайно, не до ворога. Проте діти мають розуміти, як зауважила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень, що окрім ворога, якого треба ненавидіти, є багато добрих, хороших людей, які люблять їх і до яких вони мають ставитися з любов'ю.

Ми робимо багато помилок, тому що не займаємося дітьми. Дуже часто вони компактно розселяються, а це погано. Треба, щоб вони спілкувалися зі своїми однолітками,

– пояснила Елла Лібанова.

Якщо діти евакуйовані у Західну Україну, продовжила професорка, треба, щоб вони спілкувалися і з тими дітьми, які там живуть, а не тільки між собою. Також важливо, щоб вони говорили не тільки про те, як їм важко, погано, як мама плаче по ночах.

Для того щоб виправити цю ситуацію, необхідно вже зараз діяти. А саме – потрібні, за словами Лібанової, дитячі передачі – на телебаченні, в інтернеті. В школах важливо залучати дітей до гуртків, концертів, влаштовувати свята, екскурсії. Зрозуміло, що зараз це дуже важко організувати. Однак без цього неможливо.

Як в Україні діти навчаються під час війни?

У Харкові у Салтівському районі 1 вересня було відкрили три нові підземні школи, в які вже записалися понад чотири тисячі дітей.

У МОН розповіли, що цього навчального року в Україні працюватимуть повністю дистанційно 1500 закладів освіти. Хоча торік їхня кількість була більшою – 2,1 тисяча закладів. Також скоротилась кількістю учнів, що здобували навчання дистанційно. Торік їхня кількість складала 600 тисяч дітей, а на сьогодні – 400 тисяч дітей.