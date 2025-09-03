Об этом в эфире 24 Канала рассказала профессор и директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова, отметив, что должны сделать взрослые, чтобы защитить детей от последствий войны. Профессор назвала конкретные шаги, которые необходимо сделать уже сейчас.

Читайте также Повышенные стипендии, новый формат обучения в школах и более высокие пенсии: какие будут изменения с 1 сентября

Как нужно помогать детям во время войны?

Либанова отметила, что дети, которые живут сегодня живут в Украине – это дети войны. Однако взрослые пока недооценивают их проблемы.

Мы должны сейчас, как бы нам ни было трудно, готовить детских психологов, чтобы они работали в каждой школе, детском саду и оказывали психологическую помощь этим детям. Мы не понимаем, что происходит в их головах, а это может отразиться в их взрослой жизни неизвестно как,

– подчеркнула она.

Эти дети, по словам профессора, живут в ужасе, многие из них нормально не учится, ведь обучение онлайн имеет свои недостатки. Дети должны общаться, социализироваться, играть друг с другом.

Дети растут в ненависти. Понятно, что во время войны иначе быть не может, но об этом надо думать сейчас, чтобы они не выросли злыми. Человек все же должен быть доброжелательным, но, конечно, не к врагу. Однако дети должны понимать, как заметила директор Института демографии и социальных исследований, что кроме врага, которого надо ненавидеть, есть много хороших, хороших людей, которые любят их и к которым они должны относиться с любовью.

Мы делаем много ошибок, потому что не занимаемся детьми. Очень часто они компактно расселяются, а это плохо. Надо, чтобы они общались со своими сверстниками,

– объяснила Элла Либанова.

Если дети эвакуированы в Западную Украину, продолжила профессор, надо, чтобы они общались и с теми детьми, которые там живут, а не только между собой. Также важно, чтобы они говорили не только о том, как им трудно, плохо, как мама плачет по ночам.

Для того чтобы исправить эту ситуацию, необходимо уже сейчас действовать. А именно – нужны, по словам Либановой, детские передачи – на телевидении, в интернете. В школах важно привлекать детей к кружкам, концертов, устраивать праздники, экскурсии. Понятно, что сейчас это очень трудно организовать. Однако без этого невозможно.

Как в Украине дети учатся во время войны?

В Харькове в Салтовском районе 1 сентября было открыли три новые подземные школы, в которые уже записались более четырех тысяч детей.

В МОН рассказали, что в этом учебном году в Украине в этом учебном году будут работать полностью дистанционно 1500 учебных заведений. Хотя в прошлом году их количество было больше – 2,1 тысяча заведений. Также сократилось количеством учеников, получавших обучение дистанционно. В прошлом году их количество составляло 600 тысяч детей, а на сегодня – 400 тысяч детей.