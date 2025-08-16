Фестиваль Jumpalooza на Арт-заводі "Платформа" в Києві перетворився на традиційний захід. В цьому році він проходить вже в друге і вчетверте з моменту започаткування.

За час існування фестиваль відвідало понад 46 тисяч гостей. Цими вихідними очікується ще 12 тисяч відвідувачів, пише 24 Канал.

Що відомо про фестиваль Jumpalooza?

Війна змінила наше життя назавжди. Але діти мають право на дитинство – незалежно від того, що відбувається навколо. Саме тому команда Арт-завод "Платформа" організовує такі фестивалі. Бо це не лише про розваги. Це про можливість дітям відчути радість, сміятися, бігати, стрибати, коли батьки та діти разом проводять час. Поки звучить дитячий сміх, ми точно знаємо, заради чого тримаємось,

– зазначив Офер Керзнер, меценат фестивалю та власник девелоперської компанії City Capital Group, одним з активів якої є Арт-завод "Платформа".

Фестиваль орієнтований в першу чергу на дітей. На своїх локаціях він зібрав все, що найбільше люблять діти:

понад 10 тисяч квадратних метрів батутів, мега-гірок, надувних арен та каруселей;

басейни та водні гірки;

анімація, ходулісти, безлімітні бульбашки, міми.

Для наймолодших відвідувачів організована окрема локація. Родзинкою фестивалю є шоупрограми: магічне шоу з фокусами, шоу мильних бульбашок, повітряні кульки, пінна дискотека та метафан-шоу.

Також передбачені TikTok-руми для зіркових фото і відео, б’юті-зони з блискітками, тимчасовими татуюваннями, кольоровим волоссям для дітей і дорослих. Для тих, хто бажає більш спокійного відпочинку, або хоче перевести дух, організовані BBQ-зона, фуд-корт, прохолодні коктейлі, лаунж та ринок із понад 100 брендів.

Безкоштовний вхід на всі локації фестивалю діє для дітей до 3 років, багатодітних родин, осіб з будь-якою групою інвалідності, військових.