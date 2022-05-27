Дива не буде, – економіст пояснив, скільки років треба на відбудову України

Після перемоги зруйновані території України потрібно буде відбудувати. Експерти запевняють, що на це піде багато часу. Проте деякі кроки варто робити вже зараз, щоб економічна ситуація не погіршилася.

Про це 24 каналу розповів економіст, доцент Школи менеджменту Уезархед (США) Роман Шеремета.

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Скільки часу може зайняти відбудова України

За його словами, світові експерти дають оцінки, що для повної розбудови, відбудови модернізації, щоб Україна швидко пішла догори, нам потрібно чекати близько 10 років.

Чуда чекати не треба, що це станеться за рік – два. Але такий план не просто відбудує україну, а побудує її такою, яка буде передовою країною Європи,

– заявив Шеремета.

Чи готова Україна до системних змін всередині

На думку економіста, сьогодні Україна готова до цього, як ніколи раніше. "Ті реформи, які нам колись було важко робити, ми зможемо пришвидшити на роки, бо для нас це зараз є необхідність", – сказав Шеремета.

"Ми розуміємо, що західні партнери будуть мати серйозний важіль впливу, бо йдеться про кошти, які будуть йти на розбудову України. І за це буде відповідальність", – запевнив експерт.

Хто стане партнерами України у відбудові

Роман Шеремета вважає, що основними партнерами України у відбудові стануть США, Велика Британія та Польща.

Хоч Польща не є великим економічним лідером, вона чи не найбільше допомагала Україні. США та Британія також лідери в допомозі, тож не дивно буде, якщо вони будуть передовими в реалізації "плану Маршалла",

– наголосив він.

Як Україні пережити найближчий рік

За словами експерта, саме тому питання допомоги Україні, такі як “план Маршалла”, треба вже втілювати в життя.

"Україні за різними оцінками треба додаткове "вливання" близько 5 мільярдів доларів на місяць. Йдеться як про допомогу від МВФ, міжнародного банку, так і окремих країн. Ці кошти повинні йти чи грантово, чи через позики, щоб ми могли реконструювати в майбутньому", – заявив економіст.

Але, як пояснив Шеремета, тут є і питання внутрішнє. "Уряд повинен зробити все, щоб навіть у воєнний час підприжмства могли нормально функціонувати. Це можуть бути максимальні податкові чи тарифні пільги, щоб якомога швидше відбудувати інфраструктуру", – додав він.

Також зараз важливе питання – як розблокувати порти.

Є декілька сценаріїв цього. І це треба зробити, бо в нас мільярди доларів застрягли в портах Одеси і їх потрібно вивезти. Якщо ми зможемо пришвидшити товарообмін, ситуація значно покращиться,

– вважає Шеремета.

Економіст Шеремета сказав, скільки років треба на відбудову України:



Головне про план відбудови України

Спільний з ЄС план відновлення буде включати відбудову всієї інфраструктури за найновішими стандартами та європейською політикою, модернізацію української держави та інституцій, інтеграцію України з ЄС в усіх сферах і напрямках, а також включатиме й економічну трансформацію, зокрема йдеться про нові можливості для українського бізнесу.

18 травня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про намір виділити Україні нову макрофінансову допомогу. Йдеться про пакет підтримки на суму 9 мільярдів євро, який буде наданий у 2022 році.

Володимир Зеленський повідомив, що вже зараз влада активно працює над кроками, які будуть здійснені після війни. Відбудова України відбуватиметься по всій напрямках.

Наразі уже декілька країн погодились очолити відбудову українських міст. Так, Данія візьме на себе лідерство у відбудові Миколаєва.

Також Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та інші країни вже заморозили російські мільярди на своїх рахунках, щоб арештовані та конфісковані статки російських олігархів потрапили в Україну.

Станом на середину квітня, за оцінкою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна потребує 600 мільярдів доларів на відбудову.

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив на тому, що Україні щомісячно потрібно 7 мільярдів доларів. Це та сума, яка дозволить підтримувати економіку України, яка постраждала від наслідків війни.

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