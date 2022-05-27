Чуда не будет, – экономист объяснил, сколько лет нужно на восстановление Украины

После победы разрушенные территории Украины предстоит отстроить. Эксперты уверяют, что на это уйдет много времени. Однако некоторые шаги следует делать уже сейчас, чтобы экономическая ситуация не ухудшилась.

Об этом рассказал экономист, доцент Школы менеджмента Уезархед (США) Роман Шеремета.

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Сколько времени может занять восстановление Украины

По его словам, мировые эксперты дают оценки, что для полного развития, восстановления модернизации, чтобы Украина быстро пошла вверх, нам нужно ждать около 10 лет .

Чуда ждать не надо, что это произойдет через год – два. Но такой план не просто отстроит украину, а построит ее такой, которая будет передовой страной Европы.

– заявил Шеремета.

Готова ли Украина к системным изменениям внутри

По мнению экономиста, сегодня Украина готова к этому, как никогда раньше. "Те реформы, которые нам когда-то было тяжело делать, мы сможем ускорить на годы, потому что для нас это сейчас необходимость", - сказал Шеремета.

"Мы понимаем, что западные партнеры будут иметь серьезный рычаг влияния, потому что речь идет о средствах, которые будут идти на развитие Украины. И за это будет ответственность", - заверил эксперт.

Кто станет партнерами Украины в восстановлении

Роман Шеремета считает, что основными партнерами Украины в восстановлении станут США, Великобритания и Польша .

Хотя Польша не является крупным экономическим лидером, она больше всего помогала Украине. США и Британия также лидеры в помощи, так что не удивительно будет, если они будут передовыми в реализации "плана Маршалла",

– подчеркнул он.

Как Украине пережить ближайший год

По словам эксперта, именно поэтому вопросы помощи Украине, такие как план Маршалла, нужно уже воплощать в жизнь.

"Украине по разным оценкам нужно дополнительное "вливание" около 5 миллиардов долларов в месяц . Речь идет как о помощи от МВФ, международного банка, так и отдельных стран. Эти средства должны идти либо грантово, либо через займы, чтобы мы могли реконструировать в будущем" , – заявил экономист.

Но, как пояснил Шеремета, здесь есть и внутренний вопрос. "Правительство должно сделать все, чтобы даже в военное время предприятия могли нормально функционировать. Это могут быть максимальные налоговые или тарифные льготы, чтобы как можно скорее отстроить инфраструктуру", - добавил он.

Также сейчас важен вопрос – как разблокировать порты.

Есть несколько сценариев этого. И это нужно сделать, потому что у нас миллиарды долларов застряли в портах Одессы и их нужно вывезти. Если мы сможем ускорить товарообмен, ситуация значительно улучшится,

– считает Шеремета.

Экономист Шеремета сказал, сколько лет нужно на восстановление Украины:



Главное о плане восстановления Украины

Совместный с ЕС план восстановления будет включать восстановление всей инфраструктуры по новейшим стандартам и европейской политике, модернизацию украинского государства и институтов, интеграцию Украины с ЕС по всем сферам и направлениям, а также будет включать и экономическую трансформацию, в частности, речь идет о новых возможностях для украинского бизнеса.

18 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила о намерении выделить Украине новую макрофинансовую помощь. Речь идет о пакете поддержки на сумму 9 миллиардов евро, который будет предоставлен в 2022 году.

Владимир Зеленский сообщил, что уже сейчас власти активно работают над шагами , которые будут предприняты после войны. Восстановление Украины будет проходить по всем направлениям.

Уже несколько стран согласились возглавить восстановление украинских городов. Дания Дания возьмет на себя лидерство в восстановлении Николаева.

Также Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и другие страны уже заморозили российские миллиарды на своих счетах, чтобы арестованное и конфискованное состояние российских олигархов попало в Украину.

По состоянию на середину апреля, по оценке премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина нуждается в 600 миллиардах долларов на восстановление.

Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что Украине ежемесячно нужно 7 миллиардов долларов . Это та сумма, которая позволит поддерживать экономику Украины, пострадавшую от последствий войны.

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