Краткосрочная поддержка

В ЕС признают потери Украины в 100 миллиардов долларов/евро физической инфраструктуры и более 500 миллиардов долларов всех потерь вместе. Важно почему? Потому что это суммы оценок, предоставленных Украиной, и они признаны.

Читайте также Доверяйте своим: сложнее всего в переговорах с россиянами еще впереди

Признается оценка МВФ потребности в 15 миллиардов долларов краткосрочного финансирования до конца июня. Нет упоминания о необходимости в 5 – 8 миллиардов долларов, которые постоянно предоставляет украинская сторона в СМИ (т.е. 20 – 30 миллиардов долларов до конца июня).

Они предлагают краткосрочную поддержку в 9 млрд евро в 2022 году (т.е. до конца года, а не до конца июня). Это мало.

Эта краткосрочная поддержка предоставляется в форме ссуды (кредита), а не гранта (безвозвратно). Это лучше чем ничего, но нужно грантом. Иначе уровень долга Украины будет увеличиваться, и это будет негативно влиять на желание частных инвесторов работать с Украиной во время реконструкции.

То есть оценка предложений краткосрочной поддержки – на тройку по пятибалльной системе.

Долгосрочная поддержка

Предлагаются четыре принципа реконструкции: восстановление и инвестиции в критическую инфраструктуру, реформа государственных институций, интеграция в стандарты и правила ЕС, конкурентное устойчивое развитие и зеленая экономика и т.д. Это хорошие принципы. Хорошее сочетание интеграции в ЕС и восстановления и развития страны.

Признается, что лидерство в реформах и восстановлении должно принадлежать Украине, но ЕС должен мобилизовать ресурсы и подтвердить план реконструкции и реформ.

Авиаудар по Малину: повреждена почти сотня домов и объект инфраструктуры

Предлагается создание платформы Rebuild Ukraine. Украина должна определить план реконструкции, а платформа будет следить за тем, чтобы этот план выполнялся и не было всяческих (типичных) проблем.

Предлагается архитектура финансовой поддержки, но она пока размыта. Возможны гранты, могут кредиты. Конкретики не достаточно.

Есть предложение использовать российские активы для восстановления. На уровне идеи, без конкретики. Но предложение правильное.

Говорится о том, что восстановление может занять до 10 лет.

Оценка: архитектура верна. Хорошее сочетание планирования и лидерства Украины с контролем внедрения и мобилизации ресурсов ЕС и партнеров.

Хорошо, что ЕС здесь выступает ключевым институтом, а не международными финансовыми учреждениями (потому что они не готовы к реконструкции, не имеют таких компетенций).

Хорошо, что речь идет о конфискации российских активов. Плохо, что нет конкретики о другом финансировании. На пятерку с минусом.