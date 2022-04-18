Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу сообщил, что уже сейчас власти активно работают над шагами, которые будут предприняты после войны. Восстановление Украины будет проходить по всем направлениям.
Читайте также В других странах занимала годы, а у нас – неделя, – Зеленский о вступлении в ЕС и опроснике
План восстановления Украины
По словам президента, в плане речь идет не только о физической работе – восстановлении жилья, восстановлении предприятий – но и об идейных решениях для дальнейшего функционирования и развития государства.
Мы разрабатываем комплексный план, предусматривающий восстановление разрушенного, модернизацию государственных структур и максимальное ускорение развития Украины, переосмысление того, как будет развиваться наша страна в дальнейшем,
– заявил Зеленский.
Он добавил, что акцент будет сделан на отраслях, которые смогут обеспечить рост страны, а Украина станет местом создания товаров, а не продажи сырья.
Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к народу Украины