Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу сообщил, что уже сейчас власти активно работают над шагами, которые будут предприняты после войны. Восстановление Украины будет проходить по всем направлениям.

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План восстановления Украины

По словам президента, в плане речь идет не только о физической работе – восстановлении жилья, восстановлении предприятий – но и об идейных решениях для дальнейшего функционирования и развития государства.

Мы разрабатываем комплексный план, предусматривающий восстановление разрушенного, модернизацию государственных структур и максимальное ускорение развития Украины, переосмысление того, как будет развиваться наша страна в дальнейшем,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что акцент будет сделан на отраслях, которые смогут обеспечить рост страны, а Украина станет местом создания товаров, а не продажи сырья.

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