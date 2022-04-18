Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до народу повідомив, що вже зараз влада активно працює над кроками, які будуть здійснені після війни. Відбудова України відбуватиметься по всій напрямках.

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План відбудови України

За словами президента, у плані йдеться не лише про фізичну роботу – відбудову житла, відновлення підприємств – а й про ідейні рішення для подальшого функціонування та розвитку держави.

Ми розробляємо комплексний план, який передбачає відбудову зруйнованого, модернізацію державних структур та максимальне прискорення розвитку України, переосмислення того, як буде розвиватись наша країна надалі,

– заявив Зеленський.

Він додав, що акцент буде зроблено на галузях, які зможуть забезпечити зростання країни, а Україна стане місцем створення товарів, а не продажу сировини.

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