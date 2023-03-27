"Потойбічні" звуки в Одесі: сейсмолог пояснив, що чули українці в небі насправді

Гучні звуки в небі схожі на гудіння труб, чи скрегіт металу налякали жителів Одеси 26 березня. Очевидці повідомили, що дивний звук виник без жодних на те причин – в небі не було авіації, дронів чи ще чогось.

Містяни так і не побачили джерела "потойбічних" звуків, але гучність їх була такою сильною, що з різних частин міста свідки зняли відеодокази, вони завірусились в соцмережах. 24 Канал вирішив розібратись, що це може бути, ми поспілкувались із вченим-сейсмологом, заступником директора Інституту геофізики НАН Олександром Кендзерою.

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Одесити зафіксували дивний гул у небі: відео

Яка причина дивного гулу в небі

Відразу зауважимо, що основними версіями походження звуку слід розглядати коливання літосферних плит. Однак, це не обов'язково пов'язано із цим. Встановити причину сейсмічної напруги – досить складно.

За словами вченого-сейсмолога, у населених пунктах цей гул може налякати людей, адже він подібний до того, як їде важкий автомобіль, а низькі частоти сприймаються, як вібрації.

Цей гул – це може бути одним із передвісників землетрусу, але навіть якщо усі передвісники до купи зібрати, все одно сказати ніхто не зможе точно, коли буде наступний землетрус,

– зазначив Олександр Кендзера.

Вчений пояснив, що геодинамічні процеси відбуваються на великих глибинах, переміщення у цих зонах майже непомітні – по кілька міліметрів в рік. Однак, якби українські вчені мали прилади, які фіксували ці рухи, можна було б відстежувати ці зміни.

"Земля звучить"

А оскільки їх немає, достеменно сказати, що ці звуки – це передвісники землетрусу – не можна.

Коливання землі можуть бути навіть від того, що вітер дує, тиск весь час змінюється. Якщо він буде змінюватись ритмічно, буде "звучати" Земля. Боятись того, що щось гуде, не потрібно. Це природне явище,

– наголосив сейсмолог.

Та додав, що це ніяк наразі не вказує на те, що невдовзі станеться землетрус.

Гулом Землі вчені зазвичай називають