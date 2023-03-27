"Потусторонние" звуки в Одессе: сейсмолог объяснил, что слышали украинцы в небе на самом деле

Громкие звуки в небе похожи на жужжание труб, или скрежет металла испугали жителей Одессы 26 марта. Очевидцы сообщили, что странный звук возник без всяких причин – в небе не было авиации, дронов или еще чего-то.

Горожане так и не увидели источники "потусторонних" звуков, но громкость их была так сильна, что с разных частей города свидетели сняли видеодоказательства, они завирусились в соцсетях. 24 Канал решил разобраться, что это может быть, мы пообщались с ученым сейсмологом, заместителем директора Института геофизики НАН Александром Кендзерой.

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Одесситы зафиксировали странный гул в небе: видео

Какая причина странного гула в небе

Сразу заметим, что основными версиями происхождения звука следует рассматривать колебания литосферных плит. Однако это не обязательно связано с этим. Установить причину сейсмического напряжения достаточно сложно.

По словам ученого-сейсмолога, в населенных пунктах этот гул может напугать людей, ведь он подобен тому, как едет тяжелый автомобиль, а низкие частоты воспринимаются как вибрации.

Этот гул – это может быть одним из предвестников землетрясения, но даже если все предвестники в кучу собрать, все равно сказать никто не сможет точно, когда будет следующее землетрясение,

– отметил Александр Кендзера.

Ученый объяснил, что геодинамические процессы происходят на больших глубинах, перемещения в этих зонах почти незаметны – несколько миллиметров в год. Однако если бы украинские ученые имели приборы, которые фиксировали эти движения, можно было бы отслеживать эти изменения.

"Земля звучит"

А поскольку их нет, точно сказать, что эти звуки – это предвестники землетрясения – нельзя.

Колебания земли могут быть даже от ветер, давление все время меняется. Если она будет меняться ритмично, будет "звучать" Земля. Бояться того, что что-то гудит, не нужно. Это природное явление,

– подчеркнул сейсмолог.

Но добавил, что это пока не указывает на то, что вскоре произойдет землетрясение.

Гулом Земли ученые обычно называют