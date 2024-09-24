Що нам потрібно для перемоги у війні

Ми звикли сприймати війну виключно як лінійний процес, який завершується завжди політичним врегулюванням. Але в історії були й інші епізоди, наприклад, коли війну довелось вести якраз для того, щоб примусити виконувати умови мирних договорів.

Завдання – послабити потенціал противника

Є такі приклади як Лапландська війна Фінляндії проти Німеччини 1944 – 1945 років, яку довелось вести в межах мирної угоди з Радянським Союзом. Або ж операція "Лис пустелі" в 1997 році, коли США разом з іншими країнами Заходу за 3 дні висадили 450 крилатих ракет по військових об'єктах режиму Саддама Хусейна, чисто для профілактики.

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Тема насправді благодатна, її можна розвивати ще довго. Це насправді важлива поправка на те, як нам сприймати зовнішньополітичні новини, які можуть надійти вже зовсім скоро.

Як і достатня кількість озброєння, для перемоги у війні потрібна також картина майбутнього – тобто за що саме воюємо, за який світ для нашої країни. Простіше кажучи, картина майбутнього має нам відповідати на питання "війна закінчилась, а що далі?". Тільки нюанс в тому, що у нас в цьому напрямку настільки непочатий край роботи, що дерева для паперу ще в лісі ростуть.

Є ще й такий стратегічний, чи то пак комунікативний парадокс. У своєму зверненні до західних партнерів ми постійно робимо справедливий наголос на тому, що Росія в рази переважає нас за кількістю техніки та озброєння, через що нам постійно треба настільки ж великі обсяги поставок. Але при цьому ми не робимо поправку на те, що Росія і над країнами Заходу має перевагу в рази по обсягах "конвенційного" озброєння, не кажучи вже про ядерне озброєння.

Оскільки на це ми поправку не робимо, постійно тролимо нинішню адміністрацію в Білому домі через "страх червоних ліній", то й результат маємо відповідний. Як ілюстрація – спочатку мовилося про те, що нам під F-16 дадуть крилаті ракети AGM-158, котрі хоч у базовій версії на 370 кілометрів дальності все одно добрі, щоб "глушити" аеродроми тактичної авіації ВКС Росії, які закидують керованими авіабомбами наші прифронтові.

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Однак далі щось пішло не так, і тепер нам обіцяють під F-16 менш потужний засіб ураження – керовані авіабомби AGM-154 з реактивним двигуном, де "паспортна" дальність складає до 130 кілометрів.

Що ми, що росіяни зараз якраз провадимо підготовку до боїв кампанії 2025 року, логіка підготовки виглядає ось так – якщо не вдається наростити власний потенціал, треба ослабити потенціал противника. Саме в цю канву й вкладаються удари Сил оборони України по російських арсеналах.

При цьому, військова і дипломатична площини в підготовці до 2025 року будуть не просто сусідити, але й діалектично між собою переплітатись.