Что нам нужно для победы в войне

Мы привыкли воспринимать войну исключительно как линейный процесс, который завершается всегда политическим урегулированием. Но в истории были и другие эпизоды, например, когда войну пришлось вести как раз для того, чтобы заставить выполнять условия мирных договоров.

Задача – ослабить потенциал противника

Есть такие примеры как Лапландская война Финляндии против Германии 1944 – 1945 годов, которую пришлось вести в рамках мирного соглашения с Советским Союзом. Или же операция "Лис пустыни" в 1997 году, когда США вместе с другими странами Запада за 3 дня высадили 450 крылатых ракет по военным объектам режима Саддама Хусейна, чисто для профилактики.

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Тема на самом деле благодатная, ее можно развивать еще долго. Это на самом деле важная поправка на то, как нам воспринимать внешнеполитические новости, которые могут поступить уже совсем скоро.

Как и достаточное количество вооружения, для победы в войне нужна также картина будущего – то есть за что именно воюем, за какой мир для нашей страны. Проще говоря, картина будущего должна нам отвечать на вопрос "война закончилась, а что дальше?". Только нюанс в том, что у нас в этом направлении настолько непочатый край работы, что деревья для бумаги еще в лесу растут.

Есть еще и такой стратегический, то бишь коммуникативный парадокс. В своем обращении к западным партнерам мы постоянно делаем справедливый упор на том, что Россия в разы превосходит нас по количеству техники и вооружения, из-за чего нам постоянно надо столь же большие объемы поставок. Но при этом мы не делаем поправку на то, что Россия и над странами Запада имеет преимущество в разы по объемам "конвенционного" вооружения, не говоря уже о ядерном вооружении.

Поскольку на это мы поправку не делаем, постоянно троллим нынешнюю администрацию в Белом доме из-за "страха красных линий", то и результат имеем соответствующий. Как иллюстрация – сначала говорилось, что нам под F-16 дадут крылатые ракеты AGM-158, которые хоть в базовой версии на 370 километров дальности все равно хороши, чтобы "глушить" аэродромы тактической авиации ВКС России, которые забрасывают управляемыми авиабомбами наши прифронтовые.

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Однако дальше что-то пошло не так, и теперь нам обещают под F-16 менее мощное средство поражения – управляемые авиабомбы AGM-154 с реактивным двигателем, где "паспортная" дальность составляет до 130 километров.

Что мы, что россияне сейчас как раз ведем подготовку к боям кампании 2025 года, логика подготовки выглядит вот так – если не удается нарастить собственный потенциал, надо ослабить потенциал противника. Именно в эту канву и укладываются удары Сил обороны Украины по российским арсеналам.

При этом, военная и дипломатическая плоскости в подготовке к 2025 году будут не просто соседствовать, но и диалектически между собой переплетаться.