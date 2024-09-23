Ситуация может радикально измениться

Необходимость определенного повышения налогов обосновывают тем, что военные расходы (которые, напомню, финансируются исключительно благодаря внутренним поступлениям) оказались больше ожидаемых, и имеют тенденцию к росту. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Враг тратит на войну (вместе с "секретными" статьями бюджета и другими скрытыми расходами) примерно столько же, сколько составляет весь украинский ВВП без учета грантов от партнеров. И эти расходы постоянно увеличиваются. Неудивительно, что и нам приходится, например, увеличивать количество войска, с соответствующими расходами на содержание.

Также было бы очень полезно увеличить оборонный заказ, но это тоже можно сделать только за счет собственных поступлений, которых на это не хватает.

На самом деле ситуация на следующий год может радикально измениться, если ЕС и США согласуют выделение Украине помощи в виде кредита с погашением благодаря доходам от замороженных российских активов. Эти деньги, в отличие от бюджетной помощи, которую мы получали все это время, можно будет тратить на любые нужды.

Но пока продолжаются согласования между партнерами по механизму и, соответственно, сумме этой помощи. Изначально речь шла о 50 миллиардах долларов, последняя озвученная цифра – 35 миллиардов евро, но только от ЕС. В любом случае это более 1 600 миллиардов гривен, что более чем в десять раз превышает предусмотренные дополнительные поступления от повышения налогов.

Но, с одной стороны, пока эти большие деньги остаются все еще "журавлем в небе", с другой – для того, чтобы партнеры продолжали помощь, нам необходимо тоже демонстрировать определенные шаги для "мобилизации" ресурсов: такая их логика, озвучена МВФ. Справедливо или нет, но приходится с ней считаться.

Борьба с нелегальной экономикой не будет быстрой

Многие эксперты и бизнес-ассоциаций настаивают на том, что налоговое давление на легальную экономику увеличивать не стоит, вместо этого надо выводить из тени нелегальную. Это абсолютно правильно, однако, к сожалению, не может дать быстрых результатов.

Продолжается борьба с нелегальным производством и перетаможкой подакцизных товаров – на крупнейшем из соответствующих рынков, табачном, доля "тени" уменьшилась до 14,6% против 19,1% в начале года. Начались долгожданные радикальные реформы БЭБ и ГТС, продолжается борьба за аналогичную реформу ГНС. Все вместе это может обеспечить дополнительно сотни миллиардов гривен поступлений, при этом радикально уменьшив проблемы для законопослушного бизнеса. Но, к сожалению, результаты этих реформ будут по-настоящему заметны в лучшем случае с 2026 года, до которого еще надо как-то дожить.

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Временное повышение налогов могло бы наделать много вреда, если бы оно происходило в соответствии с первоначальными предложениями Минфина – с введением налога с оборота, огромных налогов на покупку некоторых товаров, 5% налогов на мобильную связь и продажу квартир физическими лицами, налогообложения международных посылок любой стоимости и тому подобное.

К счастью, благодаря удивительно консолидированной позиции бизнеса и независимых экспертов, к которой Минфин и профильный комитет Верховной Рады в конце концов частично прислушались, все эти предложения были отвергнуты. В итоге законопроект предусматривает только:

увеличение военного сбора с нынешних 1,5% до 5%;

введение соответствующего сбора для ФЛП 1, 2 и 4 групп в размере 5% от двух минимальных зарплат (то есть, 800 гривен в месяц);

повышение ставки для ФЛП 3 группы на 1%.

Предусмотрено также повышение налога на прибыль небанковских финучреждений, обсуждается применение (по примеру прошлого года) 50% налога на прибыль банков. В обоих случаях это оправдывается тем, что прибыли финансового сектора значительно выросли из-за войны, потому что увеличилась доходность ОВГЗ, и это не соответствует "рыночной справедливости". Также предусмотрены некоторые ограниченные меры по детенизации рынка топлива.

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Законопроект еще требует изменений

Итак, в нынешней редакции этот законопроект не несет катастрофических угроз. Конечно, для экономики было бы лучше, как единодушно предлагали независимые эксперты, ввести временную несколько процентную надбавку к НДС. А не повышать очень вредный для роста налог на доходы граждан (каким является нынешний ВС), который к тому же является одним из наименее эффективных с точки зрения сборов.

Напомню, что до полномасштабной войны около 3 миллионов человек избегали его вообще, работали полностью неофициально. Еще около 2 миллионов – получали доплаты в конвертах.

Однако Минфин выступил категорически против, прежде всего из-за того, что это могло бы на 1 – 2% увеличить показатели инфляции. Хотя это абсолютно не принципиальное для экономики изменение при базовой ставке в 13% при реальной инфляции около 5%, но "портит статистику".

Было бы замечательно, если бы депутаты внесли соответствующие изменения ко второму чтению. Однако и в нынешнем виде это "затягивание поясов" остается скорее символическим как для страны, которая уже третий год ведет экзистенциальную войну со значительно более сильным врагом. Лишь бы только наши деньги реально помогли государству в этом, а не были потрачены на проекты типа кэшбэка "Покупай украинское", который на фоне повышения налогов выглядит просто пощечиной добросовестным плательщикам.

Эта публикация подготовлена ОО "Кейс Украина" при поддержке ИСАР Единение в рамках проекта "Инициатива секторальной поддержки гражданского общества".