Ситуация на Курском направлении динамична

Россиянам удалось сформировать группировку войск на 45 тысяч. Она состоит из частей, которые были сосредоточены в Курской области, где-то 11 – 15 тысяч бойцов, переброшенных с фронтов и завезенных элитных частей морской пехоты воздушно-десантных полков. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Это позволило россиянам через месяц боевых действий перейти к контрнаступлению на 4-х направлениях – двух с севера, и по одному с запада и юго-востока.

То направление, которое было с севера, направлено на село Снагость. Врагу удалось его захватить, и дальше распространять наступательные действия на восток от этого населенного пункта. Благодаря этим действиям российское войско захватило до десятка населенных пунктов, которые ранее контролировали Силы обороны Украины. Также россияне деблокировали свои войска в районе поселка Глушково и пробили сухопутный коридор, чтобы наладить логистику войск, которые находились в районе, ограниченном рекой Сейм, Глушковым и Теткиным.

В связи с этим Силы обороны Украины провели наступательные действия и нанесли удар по группировке россиян, которая действовала в районе Глушково. Силы обороны ведут ожесточенные бои и продвигаются к этому городу.

В целом, на Курском направлении происходят динамичные боевые действия, которые характеризуются для СОУ переходом от мобильных наступательных действий к мобильной обороне. Это означает, что произошел переход основных сил к оборонительным действиям, а на некоторых направлениях, как в поселке Глушково, – задания контрударов.

Территория, которую контролировали ВСУ, уменьшилась до 1200 километров квадратных. Контрнаступление позволило россиянам наладить логистику в районе ведения боевых действий. Это обеспечивает для врага перспективу дальнейшего продвижения. Поэтому, чтобы быть более эффективными, россиянам надо увеличивать группировку войск.

По оценкам западных экспертов, России нужно 80 – 120 тысяч бойцов, чтобы отодвинуть СОУ к границе.

Цели, которые достигла Украина до того, как россияне пошли в контрнаступление

Первая. Состоялось успешное превентивное наступление в Курской области для того, чтобы сорвать наступление оккупационных войск на Сумском направлении. Здесь надо вспомнить, что несколько месяцев назад заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что враг имеет два плана наступательных действий – на Харьковском и Сумском направлениях.

На Харьковском – россияне осуществили наступление на 10 километров, а с мая не могут больше продвинуться. Украинская группировка из 15 тысяч бойцов на Курщине за месяц прошла в глубину 35 – 40 километров, по фронту – 45 километров и взяла под контроль 1300 квадратных километров.

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Вторая. Наступление СОУ заставило вооруженные силы России перебросить с фронтов где-то 15 батальонов (около 7 – 10 тысяч военных) в Курский регион. Таким образом, снизился потенциал врага на других фронтах в Украине.

Третья. Удалось сформировать буферную зону. Район Суджи Россия использовала как военный хаб для сосредоточения сил и средств, которые потом действовали на Харьковском и Сумском направлениях.

Четвертая – международные последствия:

Украина показала, что способна вести наступательные действия несмотря на то, что помощь союзников уменьшилась;

мы имеем актив на дальнейшие переговоры с Россией по остановке боевых действий и обмену территориями. Кроме того, удалось накопить обменный фонд до 600 военных;

удар по имиджу непосредственно Владимира Путина, как управителя, который обеспечивает стабильность и расширение территорий. На ядерную державу зашли чужие войска, что было недопустимо, а потому подорвало политический имидж России;

перейдена красная линия, о которой говорил Путин. Мол, что если кто-то зайдет на их территорию, то это будет означать начало войны между Россией и НАТО. Этого не произошло.

Кроме того, Курская битва времен Второй мировой войны и сейчас – перекликается, а это может быть фактором, который будет менять дальнейший ход войны.

Эти боевые действия значительно повысили моральное состояние украинцев и союзников, и наоборот – подавили состояние глубинного русского народа. Во всех войнах этот фактор тоже очень важен.

Перспектива боевых действий в Курской области

Поскольку группировка россиян уже больше, чем украинская, то основная задача СОУ – удержать буферную зону, а также, возможно, увеличить ее благодаря району между рекой Сейм, Теткино и Глушковым. Это означает, что основные силы занимаются оборудованием фортификаций, минированием и т.д., а на слабых направлениях обороны врага – проводятся контрнаступательные действия.

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О перспективах наступления где-либо говорить можно только в том случае, если изменится ситуация с ресурсным обеспечением боевых действий СОУ. У нас есть серьезные проблемы с помощью от союзников, не решена внутренняя проблема по мобилизации, есть существенная недоукомплектованность бригад, которые ведут боевые действия, на линии соприкосновения, это также не позволяет формировать резервы.

Для того чтобы мы перехватили инициативу на фронтах, нужно до конца года осуществить такое обеспечение. Чтобы Силы обороны Украины могли достичь целей оборонительной стратегической операции – остановить продвижение врага и уничтожить как можно больше вооружения и живой силы противника.

Если удастся сформировать резервы до конца года, то в 2025 году можно будет осуществлять деоккупационные операции.