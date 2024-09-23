Угроза повторения бедствия

Причиной наводнения стал прорыв плотины на реке Моравка. Причина – мощный циклон над Атлантикой, который был приторможен на границе с Украиной, из-за процесса блокирующего антициклона. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Антициклон не переменный с начала сентября и блокирует влажные массы воды. "Борис" начал "крутиться" на месте – особенно в Центре Европы, что повлекло мощные осадки. В частности, в Чехии на 1 квадратный метр выпало 4 метра воды. Скорость потока, конечно, была разрушительной.

Больше всего были подтоплены Чехия, Польша, Словакия, Венгрия, и далее в пределах водосборных бассейнов основных рек Европы. Дунай возле Будапешта почти достигает исторического максимума водности.

Сейчас, по прогнозам синоптиков, формируется еще более мощный циклон, который будет двигаться от Великобритании к юго-востоку. Новые осадки могут обусловить повторение бедствия. Однако, эти циклоны не перемещаются в Украину. У нас засуха, горят торфяники и леса, снижается водность рек.

Сейчас "Борис" бушует над Италией, однако он существенно потерял мощность, поэтому большая часть дождей в Европе уже выпала.

Что это означает для Украины

Можем ли мы дальше любоваться красивым, почти летним сентябрем и ясным небом? Да. Однако сказать, что это нормально, – трудно. Сухая листва, сухая земля, страдает сельское хозяйство, особенно растениеводство, снижается самоочищение украинских рек, как в результате сильных загрязнений, что повлекло вылив органических веществ из Курской области в реку Сейм и далее – в Десну.

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Глобальные климатические изменения становятся реальностью, однако, несмотря на широкую, уже почти 20-летнюю дискуссию по этим вопросам, человечество в целом, и Европа в частности, к ним не готовы. Надо переосмыслить политику в отношении гидросооружений, водотоков, рек в целом и водосборных бассейнов. Проживание вблизи рек начинает приобретать вполне реальные потенциальные опасности (да еще и враг пытается ежедневно им наносить вред).

С другой стороны, засуха, которая сегодня есть в Украине, – это тоже признак того, что актуально ускоренное изменение агротехнологий и нашего восприятия климата. Повышение планетарной температуры означает увеличение вероятности появления наводнений и стихийных бедствий.

Для пострадавшей от войны экономики Украины – это зона особого внимания. У нас есть шанс развивать новую региональную экономику и локальное хозяйствование уже с пониманием этих климатических вызовов, которые наблюдаем в Европе. Будем бдительными, прислушиваемся к специалистам, верим в ВСУ и здравый смысл!