Це не є здивуванням, – нардеп про відставку Дмитра Кулеби

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба пішов у відставку. Причиною його звільнення західні ЗМІ назвали нібито неможливість отримати дозвіл на удари далекобійною зброєю по Росії та більше систем ППО.

Верховна Рада 5 вересня підтримала призначення нового глави відомства Андрія Сибігу. Як розповів 24 Каналу народний депутат партії "Слуга народу" Олег Дунда, події останніх 3 – 4 років викликають у наших партнерів здивування.

До теми Дипломат війни, який увійде в історію як символ спротиву: біографія Дмитра Кулеби

Чому Кулеба пішов у відставку

Україні не розуміють, чому Захід досі не готовий ухвалити рішення, які є необхідними в умовах війни. Має бути чітке усвідомлення, що повернутися до стану справ, структури безпеки 2021 року вже ніколи не вдасться.

Зараз право сили переважає над усім іншим. Питання в тому, якою буде майбутня світова безпека. На жаль, я відчуваю, що Європа взагалі не хоче змінюватися,

– сказав народний депутат.

Він пояснив, що упродовж 2022 – 2023 року Європа перебувала у стані емоційного піднесення, хотіла всіма силами допомогти Україні, але зараз дедалі помітнішим стає бажання повернутися до довоєнних умов. Наша держава зобов'язана міняти такий стан справ.

Щодо пана Кулеби, це не є здивуванням. Про це було відомо останні 2 – 3 місяці, ще після того, як Андрій Сибіга був призначений заступником очільника МЗС. Кулеба складає повноваження і в майбутньому може бути послом,

– зауважив Олег Дунда.

Важко назвати вимоги, які не виконав Кулеба. Він був міністром у часі війни – це серйозний виклик. Не кожна людина може працювати у таких умовах. До того ж, щоб працювати із західними партнерами потрібна велика енергія та сила.

Не дивлячись на те, як закінчились попередні перемовини, треба щоранку починати їх знову. А головне робити це з оптимізмом і вірою в те, що саме сьогодні вдасться щось змінити. Емоційно це дуже важко.

Нагадаємо, що Дмитро Кулеба написав заяву про звільнення 4 вересня. Уже наступного дня Верховна Рада її підтримала.