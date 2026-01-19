У Дніпрі прогримів вибух

У Дніпрі вдень 19 січня прогримів вибух. Раніше було оголошено загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи у Дніпрі?

Повітряну тривогу у кількох районах Дніпропетровщині оголосили ще вранці, а у решті – о 15:05.

Повітряні сили у цей час попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Гучно в Дніпрі було о 15:10.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що після вибуху у місті видно задимлення.