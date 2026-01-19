19 січня, 15:14
У Дніпрі прогримів вибух
У Дніпрі вдень 19 січня прогримів вибух. Раніше було оголошено загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибухи у Дніпрі?
Повітряну тривогу у кількох районах Дніпропетровщині оголосили ще вранці, а у решті – о 15:05.
Повітряні сили у цей час попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Гучно в Дніпрі було о 15:10.
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що після вибуху у місті видно задимлення.