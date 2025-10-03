У Дніпрі вибухи: місто під атакою ворожих БпЛА
- У Дніпрі ввечері 3 жовтня пролунали вибухи через атаку російських ударних безпілотників.
- Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що оборонці знищили ворожий БпЛА.
Росія знову атакує Україну ударними безпілотниками. Через це у Дніпрі увечері 3 жовтня пролунали вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Що відомо про атаку на Дніпро?
Повітряна тривога деякими районами Дніпропетровщини почала ширитися ще о 17:00. Згодом небезпека дісталася й самого Дніпра.
"БпЛА на Дніпро з півдня", – писали у Повітряних силах о 20:22.
Гучно у місті було о 20:23.
Місцеві моніторингові канали писали, що це була, попередньо, робота ППО.
Наші оборонці неба знищили ворожий БпЛА. Про це повідомляють в ПвК,
– згодом підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Камери зафіксували момент вибуху у Дніпрі: дивіться відео
Увечері під атакою також була Донеччина
Увечері 3 жовтня росіяни атакували балістикою Донеччину, а саме Краматорськ. Удар по критичній інфраструктурі.
Після атаки виникли проблеми з електропостачанням. Світла, попередньо, нема у Краматорську, Дружківці, Костянтинівці, Слов'янську.
Як тільки дозволятиме безпекова ситуація, фахівці одразу приступлять до відновлення електропостачання.