Росія знову атакує Україну ударними безпілотниками. Через це у Дніпрі увечері 3 жовтня пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Що відомо про атаку на Дніпро?

Повітряна тривога деякими районами Дніпропетровщини почала ширитися ще о 17:00. Згодом небезпека дісталася й самого Дніпра.

"БпЛА на Дніпро з півдня", – писали у Повітряних силах о 20:22.

Гучно у місті було о 20:23.

Місцеві моніторингові канали писали, що це була, попередньо, робота ППО.

Наші оборонці неба знищили ворожий БпЛА. Про це повідомляють в ПвК,

– згодом підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Камери зафіксували момент вибуху у Дніпрі: дивіться відео

Увечері під атакою також була Донеччина