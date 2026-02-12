Укр Рус
Дніпро Вибухи в Дніпрі Після масованої повітряної атаки у Дніпрі пожежа, пошкоджені будинки та поранені діти
12 лютого, 04:28
2

Після масованої повітряної атаки у Дніпрі пожежа, пошкоджені будинки та поранені діти

Олесь Друкач
Основні тези
  • У Дніпрі внаслідок атаки дронами та ракетами пошкоджені будинки й авто.
  • Також сталася пожежа і поранено двох дітей.

Ударні дрони російської армії та балістичні ракети атакували Дніпро уночі 12 лютого. Вже є попередня інформація про наслідки.

Подробиці розповів Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Ось що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Тривога в Києві, дрони й балістика атакують Україну: де зараз найбільша загроза 

Що відомо про атаку на Дніпро 12 лютого та її наслідки?

У Дніпрі повітряна тривога триває ще з вечора минулої доби, 11 лютого. Після другої години ночі 12 числа у місті прогриміла серія вибухів – це через балістичну атаку, і удари безпілотників.

Ближче до 4 ранку обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок ворожої атаки у Дніпрі пошкоджені приватні будинки та автівки в одному з районів міста. 

Також відомо, що сталася пожежа. Немовля та 4-річна дівчинка дістали поранень. Дітям надають усю необхідну медичну допомогу.

На момент публікації атака російської армії з повітря тривала.

Наслідки атаки ворога у Дніпрі / Фото Дніпропетровської ОВА

 

 

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Одночасно з Дніпром ворог атакував Київ: які там наслідки?

  • Київ атакували балістикою і БпЛА у той самий час, що і Дніпро. 

  • Вже відомо, що у кількох районах столиці постраждали приватні будинки й нежитлова забудова. 

  • Фіксували падіння уламків біля житлових будинків щонайменше на двох локаціях. Попередньо, без пожежі та потерпілих.