Після масованої повітряної атаки у Дніпрі пожежа, пошкоджені будинки та поранені діти

Ударні дрони російської армії та балістичні ракети атакували Дніпро уночі 12 лютого. Вже є попередня інформація про наслідки.

Подробиці розповів Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Ось що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Тривога в Києві, дрони й балістика атакують Україну: де зараз найбільша загроза

Що відомо про атаку на Дніпро 12 лютого та її наслідки?

У Дніпрі повітряна тривога триває ще з вечора минулої доби, 11 лютого. Після другої години ночі 12 числа у місті прогриміла серія вибухів – це через балістичну атаку, і удари безпілотників.

Ближче до 4 ранку обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок ворожої атаки у Дніпрі пошкоджені приватні будинки та автівки в одному з районів міста.

Також відомо, що сталася пожежа. Немовля та 4-річна дівчинка дістали поранень. Дітям надають усю необхідну медичну допомогу.

На момент публікації атака російської армії з повітря тривала.

Наслідки атаки ворога у Дніпрі / Фото Дніпропетровської ОВА

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Одночасно з Дніпром ворог атакував Київ: які там наслідки?