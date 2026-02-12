Після масованої повітряної атаки у Дніпрі пожежа, пошкоджені будинки та поранені діти
- У Дніпрі внаслідок атаки дронами та ракетами пошкоджені будинки й авто.
- Також сталася пожежа і поранено двох дітей.
Ударні дрони російської армії та балістичні ракети атакували Дніпро уночі 12 лютого. Вже є попередня інформація про наслідки.
Подробиці розповів Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Ось що відомо на цей момент.
Хронологія атаки Тривога в Києві, дрони й балістика атакують Україну: де зараз найбільша загроза
Що відомо про атаку на Дніпро 12 лютого та її наслідки?
У Дніпрі повітряна тривога триває ще з вечора минулої доби, 11 лютого. Після другої години ночі 12 числа у місті прогриміла серія вибухів – це через балістичну атаку, і удари безпілотників.
Ближче до 4 ранку обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок ворожої атаки у Дніпрі пошкоджені приватні будинки та автівки в одному з районів міста.
Також відомо, що сталася пожежа. Немовля та 4-річна дівчинка дістали поранень. Дітям надають усю необхідну медичну допомогу.
На момент публікації атака російської армії з повітря тривала.
Наслідки атаки ворога у Дніпрі / Фото Дніпропетровської ОВА
Одночасно з Дніпром ворог атакував Київ: які там наслідки?
Київ атакували балістикою і БпЛА у той самий час, що і Дніпро.
Вже відомо, що у кількох районах столиці постраждали приватні будинки й нежитлова забудова.
Фіксували падіння уламків біля житлових будинків щонайменше на двох локаціях. Попередньо, без пожежі та потерпілих.