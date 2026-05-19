Росія цинічно атакувала балістикою об'єкти Нафтогазу на Дніпропетровщині

Окупанти продовжують атакувати Україну дронами та ракетами. Ворог 19 травня вдарив балістикою по Дніпропетровщині.

Про це повідомили в NaftogazUA.

Які наслідки російської атаки?

Вдень 18 та в ніч на 19 травня Росія атакувала об'єкти інфраструктури Групи Нафтогаз. Ворог цинічно вдарив 3 балістичними ракетами.

Також окупанти майже безперервно завдавали ударів БпЛА по активах Групи на Дніпропетровщині. На щастя, ніхто не постраждав.

Є пошкодження та руйнування. Оцінити їхній масштаб можна буде лише після відбою тривоги. Найголовніше — станом на цю хвилину персонал атакованих об’єктів не постраждав,

– заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

На місця ударів одразу прибули відповідні служби, які стежать за безпековою ситуацією та уточнюють наслідки російської атаки.

До уваги! Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив у розмові з 24 Каналом, що під ударами українських сил перебуває транспортна галузь Росії. Це транспортна логістика щодо нафтоперевалки, зокрема НПЗ. Саме гроші від експорту нафти дозволяють росіянам продовжувати війну. Все це може підштовхнути Росію, на його думку, до раціональнішої поведінки. Проте єдине, що може вплинути на Кремль – це примус.

Що ще відомо про атаки Росії на об'єкти Нафтогазу?

У ніч проти 5 травня Росія завдала масованого удару по газовидобувних об'єктах Нафтогазу на Полтавщині та Харківщині, внаслідок чого були загиблі.

Серед загиблих – газовики Олександр Козін, Юрій Мусієнко, Михайло Дуб та рятувальники Віктор Кузьменко і Дмитро Скриль. Внаслідок атаки також постраждали ще 37 осіб, а об'єкти зазнали значних руйнувань, що вплинуло на видобуток газу.

Російські війська 4 травня завдали удару по Сумській та Харківській областях, вражено п'ять об'єктів Нафтогазу. Пожежі на об'єктах призвели до тимчасової зупинки виробничих процесів, ситуацію стабілізують фахівці ДСНС та Нафтогазу.