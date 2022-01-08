Біля Дніпра загинув 4-річний хлопчик: трагедія сталася вдома

У селі Зоря Дніпропетровської області помер 4-річний хлопчик. Інцидент стався ще 5 січня, малюк перебував удома.

Як повідомили журналісти з посиланням на інформаторів у поліції, дитина спіткнулася об 6-літрову миску з окропом. Травми виявилися смертельними.

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Обставини загибелі хлопчика

За попередньою інформацією, малюк випадково ошпарив ноги. Через серйозні опіки, малюк помер вдома наступної доби, 6 січня.

Правоохоронці кваліфікували цей інцидент як загибель внаслідок нещасного випадку. Подробиці події встановлюють.

Водночас на сайті офіційних представництв поліції та ДСНС Дніпра інформації про ситуацію немає. Наразі також невідомо, чому дитину одразу не відвезли до лікарні чи не викликали бригаду швидкої допомоги.

Смерть дитини в Запоріжжі

Інший летальний інцидент з дитиною стався наприкінці грудня у Запоріжжі. В обласну лікарню поклали 2-річного хлопчика з серцево-судинним захворюванням. На жаль, врятувати малюка не вдалося.

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Родичі малюка у відчаї 2 рази приходили в медичний заклад і били лікарів. Унаслідок їхніх агресивних дій, медики бояться виходити на роботу. Частина працівників лікарні взяли лікарняні, інші продовжили працювати з легкими тілесними ушкодженнями.