Удар був дуже потужним, через що чоловік зазнав не сумісних з життям травм. Пошкодження отримала й донька загиблого.

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Дівчинку з тупою травмою живота госпіталізували до обласної дитячої лікарні.

Вкрай небезпечні гірки

За словами місцевих мешканців, гірки, з яких каталися батько з донькою є дуже небезпечними через ландшафтні умови.

Кожен рік у парку "Зелений Гай" внаслідок зимових покотушок травмується багато людей.

Трагічний інцидент стався близько 20:30 2 січня. 45-річний чоловік з донькою їздив з гірки, яка була вщент вкрита льодом.

Внаслідок одного зі спусків санчата на величезній швидкості влетіли в електроопору. Чоловік ударився головою.

На місці події працювали медики швидкої та поліцейські. Лікарі лише зафіксували смерть батька, а доньці надали необхідну медичну допомогу. В якому стані перебуває дитина зараз, невідомо.

Катання заборонені

Жителі Дніпра кажуть, що відвідувачів парку постійно інформують про заборону катання схилами. Крім того, на всіх локаціях, де заборонені спуски, стоять попереджувальні таблички.