У Дніпрі після нічної атаки пошкоджено унікальний інструмент у Будинку органної музики

Під час нічного обстрілу в Дніпрі пошкоджень зазнав не лише Будинок органної та камерної музики, а й унікальний концертний орган. Через руйнування заклад тимчасово не зможе працювати у звичному режимі.

Про це наслідки російського терору розповів Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Що відомо про пошкодження Будинку органної та камерної музики?

У Дніпрі під час нічної атаки зазнав пошкоджень Будинок органної та камерної музики, а також унікальний концертний орган, розташований у залі закладу.

Інструмент був встановлений у 1985 році та виготовлений німецькою компанією Sauer. Орган складається з понад двох тисяч труб і десятків регістрів, а його звучання протягом десятиліть було відомим серед кількох поколінь дніпрян і збирало повні зали слухачів.

Унаслідок пошкоджень заклад тимчасово не зможе працювати у звичному режимі та проводити концерти. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань і можливість відновлення інструмента.

Наслідки обстрілу Дніпра / Фото з фейсбук-сторінки Миколи Лукашука

Нагадаємо, у ніч проти 15 червня Росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну, під час якої під удар потрапило місто Дніпро. У місті пролунала серія вибухів, після чого було зафіксовано значні руйнування та пожежі.

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок обстрілу постраждала одна людина. Також пошкоджено промислове підприємство, зруйновано одне з приміщень коледжу, а вибухова хвиля вибила вікна у школі та закладі культури.

Крім того, російські війська атакували монастирський комплекс у Києві, влучивши дроном-камікадзе в Стефанівський приділ Успенського собору на території Києво-Печерської лаври. Водночас культурні артефакти всередині храму не постраждали, оскільки їх заздалегідь евакуювали. За даними гендиректора заповідника, атака мала прицільний характер і могла передбачати знищення святині, про що свідчить використання запалювальної суміші в дроні.