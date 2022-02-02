"Частують домашнім": танкісти Кривого Рогу показали свій обід – апетитна фотопідбірка

Службовці Криворізької танкової бригади показали, як виглядає їхній обід. Вони зауважили, що їх частували домашніми стравами.

Військові оприлюднили ці фото 1 лютого. Слід зазначити, що у їдальні частини в цей день навіть можна було обирати страви. Проте невідомо, чи така можливість у них є завжди.

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Чим годували бригаду

На перше службовцям приготували гороховий суп із сухариками. На друге ж вони смакували рисовою кашею з гуляшем. На вибір у них був салат олів'є або салат з капусти. Також могли обирати напій – компот або чай зі згущеним молоком. Окрім цього, їм видавали свіжі яблука.

На фото зображені апетитні страви. Томупереглядати людям, які в цей момент голодні.

Обід службовців у Кривому Розі / Фото 17 танкової бригади

Також показували свій святвечір

До цього востаннє їжа на фейсбуці бригади з'являлася напередодні Різдва. Тоді службовці, звичайно ж, починали вечерю з куті. Проте їм запропонували на вечерю тоді й чималий вибір інших страв.

Святкова вечеря службовців на Різдво / Фото 17 танкової бригади

Інша історія з їжею службовців

21 січня в мережі почало набувати розголосу відео з частини Нацгвардії в Запоріжжі. На ньому показували кашу, яка не відлипала від тарілки. Службовці її підкидали, крутили та при цьому гучно сміялися.

Журналісти 24 каналу зв'язалися з представником Нацгвардії та він запевнив, що в цьому немає нічого трагічного. Адже в каші є клейковина, яка при вистиганні якраз спричиняє значне збільшення густини страв.

Проте на цьому історія не закінчилася. Згодом у частині провели службове розслідування. В ході нього встановили, що запис дійсно зробили вже після обіду, коли їжа була холодною. Також службовці зазначили, харчування в частині не може бути поганим, оскільки його якість завжди перевіряє командування.

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Читайте повний текст допису 17 окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка:

Працівники їдальні сьогодні частують військовослужбовців 17 окремої танкової бригади смачними домашніми стравами. На перше - гороховий суп з сухариками, на друге – рисова каша з гуляшем, на вибір салат олів'є або салат з капусти, компот або чай з згущеним молоком та й ще свіжі яблука.

Бажаємо всім смачного обіду!