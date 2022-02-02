Военные обнародовали эти фото 1 февраля. Следует отметить, что в столовой части в этот день даже можно было выбирать блюда. Однако неизвестно, есть ли такая возможность у них всегда.

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Чем кормили бригаду

На первое служащим приготовили гороховый суп с сухариками. На второе же они смаковали рисовой кашей с гуляшем. На выбор у них был салат оливье или салат из капусты. Также могли выбирать напиток – компот или чай со сгущенкой. Кроме этого, им выдавали свежие яблоки.

Обратите внимание! На фото изображены аппетитные блюда. Поэтому не рекомендуем просматривать людям, которые в этот момент голодны.

Обед служащих в Кривом Роге / Фото 17 танковой бригады

Также показывали свой святой вечер

До этого в последний раз еда на фейсбуке бригады появлялась накануне Рождества. Тогда служащие, конечно же, начинали ужин с кутьи. Однако им предложили на ужин тогда и немалый выбор других блюд.

Праздничный ужин служащих на Рождество / Фото 17 танковой бригады

Другая история с едой служащих

21 января в сети начало получать огласку видео из части Нацгвардии в Запорожье. На нем показывали кашу, которая не отлипала от тарелки. Служащие ее подбрасывали, крутили и при этом громко смеялись.

Журналисты 24 канала связались с представителем Нацгвардии и он заверил, что в этом нет ничего трагического. Ведь в каше есть клейковина, которая при остывании как раз вызывает значительное увеличение плотности блюд.

Однако на этом история не закончилась. Впоследствии в части провели служебное расследование. В ходе него установили, что запись действительно сделали уже после обеда, когда еда была холодной. Также служащие отметили, питание в части не может быть плохим, поскольку его качество всегда проверяет командование.

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Читайте полный текст статьи 17 отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко:

Работники столовой сегодня угощают военнослужащих 17 отдельной танковой бригады вкусными домашними блюдами. На первое – гороховый суп с сухариками, на второе – рисовая каша с гуляшем, на выбор салат оливье или салат из капусты, компот или чай со сгущенкой, да и еще свежие яблоки.

Желаем всем вкусного обеда!