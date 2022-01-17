Чекав, поки пропустять: у Дніпрі автомобіль збив чоловіка на переході – відео моменту ДТП

На пішохідному переході в Дніпрі авто наїхало на чоловіка. Місцевий житель чекав, поки його пропустять на дорозі.

Інцидент трапився 15 січня ввечері на перехресті у Дніпрі. Однак відео з місця події оприлюднили лише 17 січня.

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Дніпрянина збили на переході

Як видно з відеоролика, літній чоловік переходив дорогу на зебрі. У цей момент перехрестям рухались автомобілі, які не хотіли пропустити пішохода.

Дніпрянин подолав половину шляху та зупинився. Чоловік чекав, щоб його пропустили машини, які рухалися правою смугою.

Пішохід простояв на переході кілька секунд. Раптово ззаду до нього під'їхав автомобіль, який не загальмував, а навпаки – врізався в жителя Дніпра.

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Удар був доволі сильний, тож постраждалого відкинуло на метр від авто. Він так і залишився лежати на асфальті.

Наразі стан чоловіка – невідомий. Журналістка 24 каналу звернулася за коментарем щодо ситуації у поліцію Дніпропетровської області.

Смертельна ДТП у Харкові

Нещодавно у Харкові на кільцевій дорозі відбулася моторошна автотроща. Унаслідок зіткнення легкового автомобіля й таксі, загинуло 3 людей.

Відомо, що водій KIA Optima виїхав на зустрічну смугу руху, де й врізався в машину служби таксі лоб в лоб. У цей момент таксист віз свою дружину й двох малолітніх дітей.



Смертельна ДТП на окружній Харкова / Фото ДСНС

На місці померли обоє водіїв та жінка. Дітей з численними травмами доставили до місцевої лікарні та прооперували.

В осиротілих малюків залишилися дві бабусі, які планують оформити над ними опіку. Місто пообіцяло покрити лікарняні витрати, а служба таксі, де працював їхній батько – на похорон. Небайдужі також зібрали чималу суму на підтримку сім'ї постраждалих.

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Згодом з'ясувалося, що винуватець ДТП у Харкові неодноразово порушував правила дорожнього руху. Торік його кілька разів ловили нетверезим за кермом.

Текст публікації в телеграмі MagnoliaTV:

"Чекав на зебрі поки його пропустять і потрапив під колеса, момент аварії у Дніпрі".