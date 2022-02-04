У Кривому Розі чоловік пробрався в чужу квартиру й оселився: викрили випадково

У Кривому Розі чоловік випадково виявив у своїй квартирі невідомого. Виявилося, що той пробрався туди досить давно та вирішив пожити.

Зловмисник скористався тим, що господарі квартири в ній не жили. Тепер йому загрожує суворе покарання.

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Згодом у всьому розкаявся

Про це стало відомо з рішення, яке ухвалив Жовтневий райсуд Кривого Рогу. Слідчі встановили, що чоловік пошкодив замок чужої квартири на 4 поверсі ще у вересні. Після цього він жив там 2 місяці.

Проте власник квартири помітив нелегального "квартиранта". Тому звернувся до правоохоронців. Вони приїхали та затримали зловмисника.

Він виявився вже раніше судимим. Але слід зауважити, підозрюваний нічого не крав, а просто там жив. На суді чоловік свою провину визнав і розкаявся.

Як його покарали за це

Чоловіка судили за статтею про порушення недоторканості житла. Його визнали винним, проте взяли до уваги розкаяння. Тому йому присудили 1 рік обмеження волі та одразу замінили його на рік випробувального терміну.

Два інші інциденти з проникненням

У червні на Черкащині п'яний грабіжник вирішив почитати книжку про саморозвиток на чужому ліжку. Проте алкоголь і втома виявилися надто сильними. Тому згодом власниця помешкання його виявила та викликала поліцейських.

Схожа подія сталася через кілька місяців вже в Одесі. Там грабіжник також був п'яний і вирішив трішки полежати. Коли його розбудили, зловмисник відмовлявся покидати чуже помешкання. Тому довелося викликати правоохоронців.



