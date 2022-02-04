Злоумышленник пользовался тем, что владельцы квартиры в ней не жили. Теперь ему грозит суровое наказание.

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Впоследствии во всем раскаялся

Об этом стало известно из решения, принятого Октябрьским райсудом Кривого Рога. Следователи установили, что мужчина повредил замок чужой квартиры на 4 этаже еще в сентябре. После этого он жил там два месяца.

Однако владелец квартиры заметил нелегального "квартиранта". Поэтому обратился к правоохранителям. Они приехали и задержали злоумышленника.

Он оказался уже ранее судим. Но следует заметить, подозреваемый ничего не воровал, а просто там жил. На суде мужчина свою вину признал и раскаялся.

Как его наказали за это

Мужчину судили по статье о нарушении неприкосновенности жилья. Его сочли виновным, однако приняли во внимание раскаяние. Поэтому ему присудили 1 год ограничения свободы и сразу заменили его годом испытательного срока.

Два других инцидента с проникновением

В июне в Черкасской области пьяный грабитель решил почитать книгу о саморазвитии на чужой кровати. Однако алкоголь и усталость оказались слишком сильными. Поэтому впоследствии хозяйка жилья его обнаружила и вызвала полицейских.

Похожее событие произошло спустя несколько месяцев уже в Одессе. Там грабитель тоже был пьян и решил немного полежать. Когда его разбудили, злоумышленник отказывался покидать чужое помещение. Поэтому пришлось вызывать правоохранителей.