Его нашла полиция. На 102 позвонил свидетель угона машины.

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Решил отдохнуть

Патрульные, прибывшие на вызов, обнаружили на заднем сиденье Ford мужчину с признаками сильного опьянения. Просмотрев видео с камер, установленных неподалеку, полицейские выяснили, что он и разбил стекло и находился за рулем.

Поскольку ему так и не удалось продолжить движение, то он примостился на заднем сиденье, чтобы отдохнуть.

Составили лишь админпротокол

Пройти освидетельствование в установленном законом порядке мужчина отказался. На него патрульные составили протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Будут ли горе-угонщика притягивать за взлом машины – не сообщают.

Задержанному всего 20 лет.