Сообщение о нетрезвом мужчине, который заходил в магазин вместе со своим другом и грабил заведение, разместили в сообществе "Киев Оперативный". На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина крайне нагло заходит в помещение, берет с полки две бутылки довольно дорогого алкоголя, и спокойно убегает.

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Авторы сообщения отмечают, что каждая кража наносила супермаркету около 1 тысячи гривен убытков.

Вероятно, ранее судимый

По предварительным данным, преступление произошло вечером 12 и 13 июля на проспекте Бажана, 93.

Мужчина, совершивший ограбление, заходил в помещение в правильно надетой маске, что и мешает установить его личность.

Вероятно, злоумышленник уже отбывал наказание за нарушение закона.

Активисты ищут грабителя, чтобы "занести ему сдачу". Обращались ли охранники и администраторы супермаркета в полицию, неизвестно.

Смотрите видео ограбления супермаркета "Коло" на Вырлице: