Повідомлення про нетверезого чоловіка, який заходив до магазину разом зі своїм другом, та грабував заклад, розмістили у спільноті "Київ оперативний". На записі з камер відеонагляду видно, як чоловік вкрай нахабно заходить до приміщення, бере з полиці дві пляшки досить дорогого алкоголю, та спокійно тікає.
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Автори допису зазначають, що кожна крадіжка наносила супермаркету близько тисячі гривень шкоди.
Ймовірно, раніше судимий
- За попередніми даними, злочин стався ввечері 12 та 13 липня на проспекті Бажана, 93.
- Чоловік, який скоїв пограбування, заходив у приміщення у правильно вдягнутій масці, що й заважає встановити його особу.
- Ймовірно, зловмисник вже відбував покарання за порушення закону.
Активісти шукають грабіжника, аби "занести йому решту". Чи з'являлися охоронці та адміністратори супермаркету до поліції, невідомо.
Дивіться відео пограбування супермаркету "Коло" на Вирлиці: