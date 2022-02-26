У частині Дніпра відключили вуличне освітлення. Це триватиме протягом комендантської години.

Таке рішення прийняла місцева влада. Відповідну інформацію повідомила керівниця відділу комунікацій ДТЕК Дніпровські електромережі Інна Музичук.

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Частина Дніпра – без світла

У деяких районах Дніпра відключили вуличне освітлення,

– зазначила Музичук.

Вуличні ліхтарі у місті не обслуговує компанія ДТЕК. Їхнє відключення пов'язане не з електрикою, а з міркуваннями безпеки. Відімкнення ліхтарів триватиме протягом дії комендантської години.

Нагадаємо, 24 лютого у Дніпропетровській області ввели комендантську годину. Вона триватиме з 22:00 до 06:00. Пересуватися автівками у цей час можна лише за спецперепустками.

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