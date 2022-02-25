Інформацію про створення додаткових підрозділів ТРО оприлюднили у мерії міста. Для того, щоб стати контрактовиком ЗСУ у складі територіальної оборони добровольцям треба мати про собі копію паспорту та ІПН, військовий квиток за його наявності, а також посвідчення учасника бойових дій.

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За словами очільника ТРО Дніпра Геннадія Корбана, наразі ситуація у місті залишається контрольованою.

Потреби у бомбосховищах поки що немає

Також посадовець зазначив, що комунальники допомагають силам територіальної оборони робити так звані "їжачки", аби танки окупантів не заїхали у місто.

Крім того, запис до територіальної оборони проходить за спрощеною процедурою.

Мобілізаційні пункти ТРО працюють на проспекті Поля, 2, на вулиці Путілівській, 20, а також на Гаванській, 11.



Адреси територіальної оборони у Дніпрі / Ілюстрація "Суспільного"

Також Гройсман зазначив, що керівництво міста нікуди їхати не збирається. При цьому влада займається підготовкою укриттів та бомбосховищ, але потреби у них наразі немає.

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