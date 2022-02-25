Інформацію про створення додаткових підрозділів ТРО оприлюднили у мерії міста. Для того, щоб стати контрактовиком ЗСУ у складі територіальної оборони добровольцям треба мати про собі копію паспорту та ІПН, військовий квиток за його наявності, а також посвідчення учасника бойових дій.
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За словами очільника ТРО Дніпра Геннадія Корбана, наразі ситуація у місті залишається контрольованою.
Потреби у бомбосховищах поки що немає
- Також посадовець зазначив, що комунальники допомагають силам територіальної оборони робити так звані "їжачки", аби танки окупантів не заїхали у місто.
- Крім того, запис до територіальної оборони проходить за спрощеною процедурою.
- Мобілізаційні пункти ТРО працюють на проспекті Поля, 2, на вулиці Путілівській, 20, а також на Гаванській, 11.
Адреси територіальної оборони у Дніпрі / Ілюстрація "Суспільного"
Також Гройсман зазначив, що керівництво міста нікуди їхати не збирається. При цьому влада займається підготовкою укриттів та бомбосховищ, але потреби у них наразі немає.
Якою є ситуація на фронті в Україні
- За словами радника керівника Офісу Президента, російські окупанти намагаються наступати у напрямку Димер – Іванків на Київщині, але їм заважають механізовані частини ЗСУ.
- Українські захисники знищили кілька гелікоптерів ворога та щонайменше одну колону бойової техніки.
- В ОПУ кажуть, що Київ готується до оборони. Найбільш небезпечними ділянками фронтів Арестович назвав північний захід від Києва, де тривають бої у Гостомелі, Ворзелі та Бучі.
- На Чернігівському напрямку ЗСУ змусили окупантів відступити. Загарбники накопичують резерви.
- Перегруповуються російські військові й у Сумській області.
- Зупинили спробу наступу українці й у Харкові.