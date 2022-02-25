Информацию о создании дополнительных подразделений ТрО обнародовали в мэрии города. Для того, чтобы стать контрактовиком ВСУ в составе территориальной обороны, добровольцам нужно иметь при себе копию паспорта и ИНН, военный билет при его наличии, а также удостоверение участника боевых действий.

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По словам главы ТрО Днепра Геннадия Корбана, сейчас ситуация в городе остается контролируемой.

Потребности в бомбоубежищах пока нет

Также чиновник отметил, что коммунальщики помогают силам территориальной обороны делать так называемые "ежики", чтобы танки оккупантов не заехали в город.

Кроме того, запись в территориальную оборону проходит по упрощенной процедуре.

Мобилизационные пункты ТрО работают на проспекте Поля, 2, на улице Путиловской, 20, а также на Гаванской, 11.



Адреса территориальной обороны в Днепре / Иллюстрация "Суспільного"

Также Гройсман отметил, что руководство города никуда ехать не собирается. При этом власти занимаются подготовкой укрытий и бомбоубежищ, но необходимости в них пока нет.

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