Об огромных очередях сообщил в фейсбуке председатель Закарпатской облгосадминистрации. По его словам, военкоматы забиты мужчинами, прибывшими после оповещения для прохождения службы в Тростянецком.
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Микита отметил, что область усилит сектор, а также поблагодарил патриотов за готовность защитить страну.
Последние новости с фронта
Сотни мужчин становятся на защиту Украины / Фото Виктора Никиты
- По словам советника руководителя Офиса Президента, российские оккупанты пытаются наступать в направлении Дымер – Иванков на Киевщине, но им мешают механизированные части ВСУ.
- Украинские защитники уничтожили несколько вертолетов врага и по меньшей мере одну колонну боевой техники.
- В ОПУ говорят, что Киев готовится к обороне. Наиболее опасными участками фронтов Арестович назвал северо-запад от Киева, где продолжаются бои в Гостомеле, Ворзеле и Буче.
- На черниговском направлении ВСУ заставили оккупантов отступить. Захватчики накапливают резервы.
- Перегруппировываются российские военные и в Сумской области.
- Остановили попытку наступления украинцы и в Харькове.
Территориальная оборона Закарпатья укомплектовывается / Фото Виктора Никиты
В Мелитополе ситуация неоднозначная. На окраинах города есть российские войска, которые пришли из Крыма. Но другую часть удерживают украинские военные, которые держат оборону и не дают продвигаться дальше в сторону Мариуполя,
– рассказал Алексей Арестович.
Некоторые добровольцы готовились к войне / Фото Виктора Микиты
Тем временем министр обороны отметил, что только за последние 2 дня в Киеве было выдано 18 тысяч автоматов и боекомплекты к ним. Украинцы сопротивляются российским оккупантам.