Об огромных очередях сообщил в фейсбуке председатель Закарпатской облгосадминистрации. По его словам, военкоматы забиты мужчинами, прибывшими после оповещения для прохождения службы в Тростянецком.

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Микита отметил, что область усилит сектор, а также поблагодарил патриотов за готовность защитить страну.

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Сотни мужчин становятся на защиту Украины / Фото Виктора Никиты

По словам советника руководителя Офиса Президента, российские оккупанты пытаются наступать в направлении Дымер – Иванков на Киевщине, но им мешают механизированные части ВСУ.

Украинские защитники уничтожили несколько вертолетов врага и по меньшей мере одну колонну боевой техники.

В ОПУ говорят, что Киев готовится к обороне. Наиболее опасными участками фронтов Арестович назвал северо-запад от Киева, где продолжаются бои в Гостомеле, Ворзеле и Буче.

На черниговском направлении ВСУ заставили оккупантов отступить. Захватчики накапливают резервы.

Перегруппировываются российские военные и в Сумской области.

Остановили попытку наступления украинцы и в Харькове.



Территориальная оборона Закарпатья укомплектовывается / Фото Виктора Никиты

В Мелитополе ситуация неоднозначная. На окраинах города есть российские войска, которые пришли из Крыма. Но другую часть удерживают украинские военные, которые держат оборону и не дают продвигаться дальше в сторону Мариуполя,

– рассказал Алексей Арестович.



Некоторые добровольцы готовились к войне / Фото Виктора Микиты

Тем временем министр обороны отметил, что только за последние 2 дня в Киеве было выдано 18 тысяч автоматов и боекомплекты к ним. Украинцы сопротивляются российским оккупантам.