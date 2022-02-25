Украинцы имеют к канцлеру Германии, президентам Франции и США 3 требования. Все они касаются помощи в защите нашего государства.

Украинский пилот Миг-29 за 30 часов одержал 6 побед против авиации врага

Что требуют украинцы

1. отрезать Россию от SWIFT;

2. защитить украинское воздушное пространство;

3. направить войска НАТО в Украину.

Также в Центре противодействия коррупции объяснили, почему это так важно.

Отрезав кафиров от SWIFT, мы бьем по всей России, существенно ослабляя противника. "Закрыв" воздушное пространство над Украиной, то есть, обеспечив его безопасность, Запад резко меняет расклад сил в Украине. Пока наши побеждают на суше, но проигрывают в воздухе. Отправив военный контингент НАТО в Украину, есть шанс остановить войну,

– говорится в сообщении.

Что нужно делать

1. Зайти на официальную страницу Олафа Шольца, Эммануэля Макрона, Джозефа Байдена, Бориса Джонсона в Facebook.

https://www.facebook.com/olafscholz/

https://www.facebook.com/EmmanuelMacron

https://www.facebook.com/joebiden

https://www.facebook.com/borisjohnson

2. Под каждым постом писать комментарий:

Ban Russia from SWIFT! Protect Russian Sky! Send NATO to Ukraine! #BanRussiafromSwift #CloseTheSky #SendNatoToUkraine

3. Опубликовать аналогичный комментариям пост на своей странице в Instagram.

4. Опубликовать пост и сторез с текстом:

Dear @bundeskanzler @emmanuelmacron @joebiden @borisjohnsonuk please #banrussiafromswift

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу на разных фронтах в разных уголках страны. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!