Українці мають до канцлера Німеччини, президентів Франції та США 3 вимоги. Всі вони стосуються допомоги у захисті нашої держави.

До теми Український пілот Міг-29 за 30 годин здобув 6 перемог проти авіації ворога

Що вимагають українці

1. відрізати Росію від SWIFT;

2. захистити український повітряний простір;

3. направити війська НАТО в Україну.

Також у Центрі протидії корупції пояснили, чому це так важливо.

Відрізавши окупантів від SWIFT, ми б'ємо по всій Росії, суттєво ослаблюючи противника. "Закривши" повітряний простір над Україною, тобто забезпечивши його безпеку, Захід різко змінює розклад сил в Україні. Наразі наші перемагають на суходолі, але програють в повітрі. Відправивши військовий контингент НАТО в Україну, є шанс зупинити війну,

– мовиться в повідомленні.

Що треба робити

1. Зайти на офіційну сторінку Олафа Шольца, Еммануеля Макрона, Джозефа Байдена, Бориса Джонсона у Facebook.

https://www.facebook.com/olafscholz/

https://www.facebook.com/EmmanuelMacron

https://www.facebook.com/joebiden

https://www.facebook.com/borisjohnson

2. Під кожним постом писати коментар:

Ban Russia from SWIFT! Protect Ukrainian Sky! Send NATO to Ukraine! #BanRussiafromSwift #CloseTheSky #SendNatoToUkraine

3. Опублікувати аналогічний до коментарів пост на своїй сторінці в Instagram.

4. Опублікувати пост та сторіз із текстом:

Dear @bundeskanzler @emmanuelmacron @joebiden @borisjohnsonuk Please #BanRussiafromSwift #CloseTheSky #SendNatoToUkraine

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу на різних фронтах у різних куточках країни. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!