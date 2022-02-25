Про величезні черги повідомив у фейсбуці голова Закарпатської облдержадміністрації. За його словами, військкомати забиті чоловіками, що прибули після оповіщення для проходження служби у ТРО.

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Микита наголосив, що область посилить безпековий сектор, а також подякував патріотам за готовність захистити країну.

Останні новини з фронту



Сотні чоловіків стають на захист України / Фото Віктора Микити

За словами радника керівника Офісу Президента, російські окупанти намагаються наступати у напрямку Димер – Іванків на Київщині, але їм заважають механізовані частини ЗСУ.

Українські захисники знищили кілька гелікоптерів ворога та щонайменше одну колону бойової техніки.

В ОПУ кажуть, що Київ готується до оборони. Найбільш небезпечними ділянками фронтів Арестович назвав північний захід від Києва, де тривають бої у Гостомелі, Ворзелі та Бучі.

На Чернігівському напрямку ЗСУ змусили окупантів відступити. Загарбники накопичують резерви.

Перегруповуються російські військові й у Сумській області.

Зупинили спробу наступу українці й у Харкові.



Територіальна оборона Закарпаття укомплектовується / Фото Віктора Микити



У Мелітополі ситуація неоднозначна. На околицях міста є російські війська, які прийшли з Криму. Але іншу частину утримують українські військові, які тримають оборону і не дають просуватися далі в бік Маріуполя,

– розповів Олексій Арестович.



Деякі добровольці готувалися до війни / Фото Віктора Микити

Тим часом міністр оборони зазначив, що лише за останні 2 дні у Києві було видано 18 тисяч автоматів та боєкомплекти до них. Українці чинять опір російським окупантам.