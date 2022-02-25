Про величезні черги повідомив у фейсбуці голова Закарпатської облдержадміністрації. За його словами, військкомати забиті чоловіками, що прибули після оповіщення для проходження служби у ТРО.
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Микита наголосив, що область посилить безпековий сектор, а також подякував патріотам за готовність захистити країну.
Останні новини з фронту
Сотні чоловіків стають на захист України / Фото Віктора Микити
- За словами радника керівника Офісу Президента, російські окупанти намагаються наступати у напрямку Димер – Іванків на Київщині, але їм заважають механізовані частини ЗСУ.
- Українські захисники знищили кілька гелікоптерів ворога та щонайменше одну колону бойової техніки.
- В ОПУ кажуть, що Київ готується до оборони. Найбільш небезпечними ділянками фронтів Арестович назвав північний захід від Києва, де тривають бої у Гостомелі, Ворзелі та Бучі.
- На Чернігівському напрямку ЗСУ змусили окупантів відступити. Загарбники накопичують резерви.
- Перегруповуються російські військові й у Сумській області.
- Зупинили спробу наступу українці й у Харкові.
Територіальна оборона Закарпаття укомплектовується / Фото Віктора Микити
У Мелітополі ситуація неоднозначна. На околицях міста є російські війська, які прийшли з Криму. Але іншу частину утримують українські військові, які тримають оборону і не дають просуватися далі в бік Маріуполя,
– розповів Олексій Арестович.
Деякі добровольці готувалися до війни / Фото Віктора Микити
Тим часом міністр оборони зазначив, що лише за останні 2 дні у Києві було видано 18 тисяч автоматів та боєкомплекти до них. Українці чинять опір російським окупантам.