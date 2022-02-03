Дідусь провалився в шахту ліфта лікарні на Дніпропетровщині: у поліції розповіли деталі

У лікарні на Дніпропетровщині сталася моторошна трагедія. Там літній чоловік провалився у шахту ліфта.

На жаль, травми були вкрай важкими, тому він одразу загинув. Це трапилося в одній з лікарень Кам'янського 3 лютого.

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Був пацієнтом цієї установи

Правоохоронці встановили, що 86-річний загиблий перебував там на стаціонарному лікуванні. За їхніми даними, він впав із висоти четвертого поверху.

Наразі невідомо, як саме це трапилося. Проте слідчі вже намагаються встановити обставини трагічного інциденту.

Справу розслідують за статтею про порушення вимог законодавства про охорону праці, яке призвело до загибелі. Максимальне покарання за відповідною статтею Кримінального кодексу – 7 років ув'язнення.

Інша загибель у ліфті

У червні повідомили, що трапилася жахлива подія в багатоповерхівці столиці. Там обірвалися троси ліфту й кабіна полетіла в низ.

Як наслідок, загинула одна людина. Ймовірно, це був монтажер, який займався ремонтом піднімального пристрою.

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Читайте повний текст допису сторінки Кам'янського райвідділку поліції:

Поліція встановлює обставини смерті чоловіка, який впав у шахту ліфта

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.

Подія трапилась 3 лютого в міській лікарні. З висоти четвертого поверху в шахту ліфту впав 86-річний місцевий житель, який перебував у лікарні на стаціонарному лікуванні. Внаслідок падіння чоловік загинув на місці події. В рамках досудового розслідування будуть встановлені всі обставини події.