К сожалению, травмы были крайне тяжелыми, поэтому он сразу погиб. Это случилось в одной из больниц Каменского 3 февраля.

Заметьте В московском "Президент-отеле" два человека провалились в шахту лифта и погибли

Был пациентом этого учреждения

Правоохранители установили, что 86-летний погибший находился там на стационарном лечении. По их данным, он упал с высоты четвертого этажа.

Пока неизвестно, как именно это случилось. Однако следователи уже пытаются установить обстоятельства трагического инцидента.

Дело расследуют по статье о нарушении требований законодательства об охране труда, которое привело к гибели. Максимальное наказание по соответствующей статье Уголовного кодекса – 7 лет заключения.

Другая гибель в лифте

В июне сообщили, что случилось ужасное происшествие в многоэтажке столицы. Там оборвались тросы лифта и кабина полетела в низ.

Как следствие, погиб один человек. Вероятно, это был монтажер, который занимался ремонтом подъемного устройства.

Интересно – как сконструированы современные лифты: смотрите видео

Читайте полный текст сообщения страницы Каменского райотдела полиции:

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины, упавшего в шахту лифта

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

Происшествие случилось 3 февраля в городской больнице. С высоты четвертого этажа в шахту лифта упал 86-летний местный житель, который находился в больнице на стационарном лечении. В результате падения мужчина погиб на месте происшествия. В рамках досудебного расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.