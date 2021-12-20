У Дніпрі в BMW знайшли купу зброї, бронежилет та погони: фото з місця події
Джерело:"Інформатор"
Дніпровські патрульні 19 грудня зупинили BMW на іноземних номерах. В автівці вони знайшли пістолети, автомат, бронежилет та погони.
Чоловіка раніше позбавили водійського посвідчення. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
Цікаво Арсенал вражає: СБУ знайшла сховище зі зброєю у громадського активіста з Львівщини
В автівці виявили пістолети та автомат
На Набережній Заводській 19 грудня приблизно о 9:00 патрульні помітили червоний BMW на іноземній реєстрації. Автівку вирішили зупинити для перевірки.
Під час поверхневого огляду автомобіля правоохоронці знайшли 2 пістолети, автомат, бронежилет, гроші, поліцейські погони та шеврони. За попередньою інформацією, у водія із собою були лише 2 дозволи на зброю.
В авто чоловіка виявили арсенал / Фото "Інформатор"
Зауважте У згорілому авто в Дніпрі знайшли автомат: підозрюваного у підготовці до вбивства затримали
У водія не було прав
Патрульні негайно викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Правоохоронці з'ясували, що чоловіка раніше позбавили водійського посвідчення, тож йому заборонено сідати за кермо.
Водія доставили у відділок поліції. Усі знайдені речі вилучили. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
В автівці були 2 пістолети та автомат / Фото "Інформатор"
У водія були лише 2 дозволи на зброю / Фото "Інформатор"
Правоохоронці проводять розслідування / Фото "Інформатор"