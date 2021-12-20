Мужчину ранее лишили водительского удостоверения. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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В машине обнаружили пистолеты и автомат

На Набережной Заводской 19 декабря примерно в 9:00 патрульные заметили красный BMW на иностранной регистрации. Машину решили остановить для проверки.

Во время поверхностного осмотра автомобиля правоохранители нашли 2 пистолета, автомат, бронежилет, деньги, полицейские погоны и шевроны. По предварительной информации, у водителя с собой были только 2 разрешения на оружие.

В авто мужчины обнаружили арсенал / Фото "Информатор"

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У водителя не было прав

Патрульные немедленно вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Правоохранители выяснили, что мужчину ранее лишили водительского удостоверения, поэтому ему запрещено садиться за руль.

Водителя доставили в отделение полиции. Все найденные вещи изъяли. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

В машине были 2 пистолета и автомат / Фото "Информатор"

У водителя были только 2 разрешения на оружие / Фото "Информатор"

Правоохранители проводят расследование / Фото "Информатор"