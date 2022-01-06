У Дніпрі чоловік викликав патрульних та погрожував їм японським мечем
Джерело:Патрульна поліція Дніпра
У Дніпрі 5 січня правоохоронці затримали чоловіка, який викликав поліцію. Він зустрів патрульних з японським мечем у руках.
У квартирі чоловіка виявили різноманітну зброю. Затриманий розповів, що колекціонує ножі, пістолети, мечі тощо.
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Чоловік зустрів патрульних з мечем у руці
Вночі 5 січня правоохоронцям зателефонував мешканець будинку на вулиці Гулі Корольової. Він розповів, що невідомі хочуть підпалити двері його квартири.
Патрульні разом із працівниками ДСНС негайно виїхали на місце події, однак нікого в під'їзді не знайшли. Тоді правоохоронці постукали у двері квартири заявника. Коли господар їх відчинив, поліцейські побачили, що він тримає в руках ніж та меч.
У квартирі чоловіка знайшли зброю / Фото Патрульної поліції Дніпра
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Патрульні знайшли в чоловіка різноманітну зброю
Правоохоронці негайно наказали чоловікові залишатися на місці й покласти меч та ніж на землю. Після цього на нього одягнули кайданки. З дозволу власника квартири патрульні зайшли всередину.
Там на столі вони помітили предмети, схожі на холодну зброю, пістолети, гвинтівку та биту. Чоловік пояснив правоохоронцям, що це – його колекція. На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.
На місце події викликали слідчих / Фото Патрульної поліції Дніпра