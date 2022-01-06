В квартире мужчины обнаружили разнообразное оружие. Задержанный рассказал, что коллекционирует ножи, пистолеты, мечи.

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Мужчина встретил патрульных с мечом в руке

Ночью 5 января правоохранителям позвонил по телефону житель дома на улице Гули Королевой. Он рассказал, что неизвестные хотят поджечь дверь его квартиры.

Патрульные вместе с работниками ГСЧС немедленно уехали на место происшествия, однако никого в подъезде не нашли. Тогда стражи порядка постучали в дверь квартиры заявителя. Когда хозяин открыл их, полицейские увидели, что он держит в руках нож и меч.



В квартире мужчины нашли оружие / Фото Патрульной полиции Днепра

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Патрульные нашли у мужчины разнообразное оружие

Правоохранители немедленно приказали мужчине оставаться на месте и положить меч и нож на землю. После этого на него надели наручники. С разрешения владельца квартиры патрульные вошли внутрь.

Там на столе они заметили предметы, похожие на холодное оружие, пистолеты, винтовку и битое. Мужчина объяснил правоохранителям, что это его коллекция. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу.



На место происшествия вызвали следователей / Фото Патрульной полиции Днепра