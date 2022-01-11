У Дніпрі ледь не помер котик, який з'їв ялинкові прикраси: як такого уникнути

У Дніпрі ветеринари провели операцію порятунку котику, який з'їв ялинковий дощик. Тварина була за крок до смерті.

Про цей моторошний інцидент розповіли у ветеринари клініки "На робочій". Вони зазначили, що господарі до них звернулися, коли їхній улюбленець занедужав.

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Дощик збився в клубок

Котика, якого рятували, звати Кузя. Слід зауважити, що за твариною неможливо слідкувати цілодобово. Проте цього котика врятував саме вчасний огляд. Господарі повезли Кузю до клініки одразу, коли почалася блювота.

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На огляді під час пальпації живота вже відчули стороннє тіло. Внаслідок діагностичної лапаротомії зі сліпої кишки вдалося витягти тривалий дощ. Декорація на цей момент вже встигла збитися в клубок у животі пацієнта.

Чого тільки не знаходять ветеринарні лікарі у шлунках пацієнтів. Але новорічні свята – це особливий період. Час серпантинів, дощу та інших атрибутів свята, – зазначили в клініці.⠀

Фахівці теж закликали господарів тварин бути особливо уважними під час новорічних свят. Якщо в улюбленця з'явилася млявість, відсутність випорожнення та апетиту, а також нудота, потрібно негайно звертатися до ветеринара. Також варто намагатися обмежити контакт тварин із мішурою.



Операція по усуненню дощику з Кузі / Скриншот 24 каналу

Читайте повний текст допису ветеринарної клініки "На робочій":

Чого тільки не знаходять ветеринарні лікарі у шлунках пацієнтів. Але новорічні свята – це особливий період. Час серпантинів, дощу та інших атрибутів свята. Кузя, мабуть, вирішив, що мішура дуже смачна та проковтнув тонкий дощ. Звичайно, власники не можуть стежити за котиком 24/7, тому, коли у нього почалося блювота і часті, одразу звернулися до лікаря.

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На огляді під час пальпації живота намацалося стороннє тіло. Внаслідок діагностичної лапаротомії зі сліпої кишки вдалося витягти тривалий дощ, який уже встиг збитися в клубок. Кузя швидко відновився після операції та, сподіваємося, зрозумів, що мішура не найсмачніше частування.

Будьте уважні під час новорічних свят і у разі таких симптомів у вихованців, як млявість, відсутність випорожнення та апетиту, нудота – негайно звертайтеся до ветеринарного лікаря! А ще краще обмежити контакт тварин з мішурою.