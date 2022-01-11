У Дніпрі ледь не помер котик, який з'їв ялинкові прикраси: як такого уникнути

11 січня 2022 , 22:27
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Джерело:

клініка "На робочій"

У Дніпрі ветеринари провели операцію порятунку котику, який з'їв ялинковий дощик. Тварина була за крок до смерті.

Про цей моторошний інцидент розповіли у ветеринари клініки "На робочій". Вони зазначили, що господарі до них звернулися, коли їхній улюбленець занедужав.

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Дощик збився в клубок

Котика, якого рятували, звати Кузя. Слід зауважити, що за твариною неможливо слідкувати цілодобово. Проте цього котика врятував саме вчасний огляд. Господарі повезли Кузю до клініки одразу, коли почалася блювота.

На огляді під час пальпації живота вже відчули стороннє тіло. Внаслідок діагностичної лапаротомії зі сліпої кишки вдалося витягти тривалий дощ. Декорація на цей момент вже встигла збитися в клубок у животі пацієнта.

Чого тільки не знаходять ветеринарні лікарі у шлунках пацієнтів. Але новорічні свята – це особливий період. Час серпантинів, дощу та інших атрибутів свята, – зазначили в клініці.⠀

Фахівці теж закликали господарів тварин бути особливо уважними під час новорічних свят. Якщо в улюбленця з'явилася млявість, відсутність випорожнення та апетиту, а також нудота, потрібно негайно звертатися до ветеринара. Також варто намагатися обмежити контакт тварин із мішурою.


Операція по усуненню дощику з Кузі / Скриншот 24 каналу

Читайте повний текст допису ветеринарної клініки "На робочій":

Чого тільки не знаходять ветеринарні лікарі у шлунках пацієнтів. Але новорічні свята – це особливий період. Час серпантинів, дощу та інших атрибутів свята. Кузя, мабуть, вирішив, що мішура дуже смачна та проковтнув тонкий дощ. Звичайно, власники не можуть стежити за котиком 24/7, тому, коли у нього почалося блювота і часті, одразу звернулися до лікаря.

На огляді під час пальпації живота намацалося стороннє тіло. Внаслідок діагностичної лапаротомії зі сліпої кишки вдалося витягти тривалий дощ, який уже встиг збитися в клубок. Кузя швидко відновився після операції та, сподіваємося, зрозумів, що мішура не найсмачніше частування.

Будьте уважні під час новорічних свят і у разі таких симптомів у вихованців, як млявість, відсутність випорожнення та апетиту, нудота – негайно звертайтеся до ветеринарного лікаря! А ще краще обмежити контакт тварин з мішурою.

Автор: Олександр Марчак