У Дніпрі ледь не помер котик, який з'їв ялинкові прикраси: як такого уникнути
Джерело:клініка "На робочій"
У Дніпрі ветеринари провели операцію порятунку котику, який з'їв ялинковий дощик. Тварина була за крок до смерті.
Про цей моторошний інцидент розповіли у ветеринари клініки "На робочій". Вони зазначили, що господарі до них звернулися, коли їхній улюбленець занедужав.
Теж важливо Без дощику та скляних прикрас: дієві методи вберегти новорічну ялинку від кота
Дощик збився в клубок
Котика, якого рятували, звати Кузя. Слід зауважити, що за твариною неможливо слідкувати цілодобово. Проте цього котика врятував саме вчасний огляд. Господарі повезли Кузю до клініки одразу, коли почалася блювота.
⠀
На огляді під час пальпації живота вже відчули стороннє тіло. Внаслідок діагностичної лапаротомії зі сліпої кишки вдалося витягти тривалий дощ. Декорація на цей момент вже встигла збитися в клубок у животі пацієнта.
Чого тільки не знаходять ветеринарні лікарі у шлунках пацієнтів. Але новорічні свята – це особливий період. Час серпантинів, дощу та інших атрибутів свята, – зазначили в клініці.⠀
Фахівці теж закликали господарів тварин бути особливо уважними під час новорічних свят. Якщо в улюбленця з'явилася млявість, відсутність випорожнення та апетиту, а також нудота, потрібно негайно звертатися до ветеринара. Також варто намагатися обмежити контакт тварин із мішурою.
Операція по усуненню дощику з Кузі / Скриншот 24 каналу
Читайте повний текст допису ветеринарної клініки "На робочій":
Чого тільки не знаходять ветеринарні лікарі у шлунках пацієнтів. Але новорічні свята – це особливий період. Час серпантинів, дощу та інших атрибутів свята. Кузя, мабуть, вирішив, що мішура дуже смачна та проковтнув тонкий дощ. Звичайно, власники не можуть стежити за котиком 24/7, тому, коли у нього почалося блювота і часті, одразу звернулися до лікаря.
⠀
На огляді під час пальпації живота намацалося стороннє тіло. Внаслідок діагностичної лапаротомії зі сліпої кишки вдалося витягти тривалий дощ, який уже встиг збитися в клубок. Кузя швидко відновився після операції та, сподіваємося, зрозумів, що мішура не найсмачніше частування.
Будьте уважні під час новорічних свят і у разі таких симптомів у вихованців, як млявість, відсутність випорожнення та апетиту, нудота – негайно звертайтеся до ветеринарного лікаря! А ще краще обмежити контакт тварин з мішурою.