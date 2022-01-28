У Дніпрі оголосили дні трауру через трагедію на "Південмаші"

На всій території Дніпра 28 та 29 січня будуть траурними днями. Це пояснили стріляниною, яку влаштував строковик Артем Рябчук на заводі "Південмаш".

Рішення про це ухвалили в міськраді Дніпра ще 27 січня. Але тільки наступного дня повідомили, що мер міста Борис Філатов підписав відповідне розпорядження.

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Що передбачає траур в місті

Для вшанування пам’яті загиблих внаслідок трагедії наказали зробити лише кілька простих дій. А саме:

У дні трауру приспустити Державний Прапор України на будівлях – Дніпровської міської ради, комунальних підприємств, установ та закладів міської ради.

Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності на території міста Дніпра вивісити на будівлях прапори України з чорними стрічками.

Департаменту з питань внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради забезпечити висвітлення інформації про дні трауру у ЗМІ.



Розпорядження міського голови Бориса Філатова / Фото Дніпровської міськради

Головне про цю стрілянину

Вночі 27 січня строковик Артем Рябчук під час отримання зброї почав стріляти по своїх колегах нацгвардійцях. Вони в цей день мали нести варту на заводі "Південмаш". Одразу загинули 5 людей, а також 5 осіб госпіталізували з важкими пораненнями.



Після цього, зловмисник разом зі зброєю покинув завод. Проте згодом нацгвардієць попросив перехожу подзвонити у поліцію та розповісти, де він перебуває. Його затримали в місті Підгородне, що на Дніпропетровщині.

Рябчуку вже оголосили підозру одразу за трьома статтями – вбивство, дезертирство та викрадення службовцем зброї. Після трагедії виявилося, що в частині Рябчука раніше вже було 2 самогубства.

Очільник Нацгвардії того ж дня подав у відставку. У ДБР також заявили, що перевіряють інформацію щодо бійки, яка трапилася декілька місяців тому та цькування затриманого іншими військовослужбовцями.

ДБР провело брифінг щодо цієї трагедії: дивіться відео