У Дніпрі та Полтаві – повітряна тривога
3 березня 2022 , 11:40Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне"
У Дніпрі та Полтаві повідомили про повітряну небезпеку. Усім через загрозу варто перейти в укриття.
Напередодні у ВЦА повідомили, що на території Дніпропетровської області не було жодного окупанта. У самому Дніпрі на вулицях тонни мішків з піском.
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Дніпряни зводять барикади
Тим часом дніпряни, не покладаючи рук, продовжують зводити барикади. На Полтавщині кажуть, що бойових дій у регіоні поки немає, проте полтавці активно долучають до допомоги іншим областям.