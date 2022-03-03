У Дніпрі та Полтаві – повітряна тривога

У Дніпрі та Полтаві повідомили про повітряну небезпеку. Усім через загрозу варто перейти в укриття.

Напередодні у ВЦА повідомили, що на території Дніпропетровської області не було жодного окупанта. У самому Дніпрі на вулицях тонни мішків з піском.

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Дніпряни зводять барикади

Тим часом дніпряни, не покладаючи рук, продовжують зводити барикади. На Полтавщині кажуть, що бойових дій у регіоні поки немає, проте полтавці активно долучають до допомоги іншим областям.

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