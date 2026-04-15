У Дніпрі прогриміли вибухи

Російські війська продовжують атакувати українські міста та села ударними безпілотниками. Під ворожим ударом вранці 15 квітня опинилося Дніпро.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Незадовго до цього попереджали про загрозу для міста.

Що відомо про вибухи в Дніпрі?

Повітряну тривогу в Дніпрі та територіальній громаді оголосили орієнтовно о 10:55, до цього про загрозу попередили район. У Повітряних силах ЗСУ близько 11:32 повідомили про рух безпілотника на обласний центр із заходу.

Вже об 11:47 у Дніпрі, згідно з оприлюдненою інформацією, пролунали вибухи. За даними місцевої влади, гучно в обласному центрі було через роботу протиповітряної оборони, яка намагається відбити ворожу атаку.

Вибухи, які чули мешканці деяких районів Дніпра – робота нашої ППО. Загроза триває. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– написав керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Що цьому передувало?

Уночі росіяни також завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки виникло загоряння адміністративної будівлі. Також повідомляли про пошкодження 9-поверхової новобудови. Відомо, що поранень зазнала 29-річна жінка.

Вранці рятувальники повідомили про ліквідацію пожеж площею 460 метрів квадратних. Там уточнили, що кількість постраждалих зросла. 19 людей залишаються у лікарнях – 13 із них у реанімації, двоє у важкому стані.

Що ще атакувала Росія?